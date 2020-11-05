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習：「10年進口22兆元產品」 專家：國際性的大忽悠

中國新聞組／北京5日電
11月4日晚，第三屆中國國際進口博覽會開幕式在上海舉行，國家主席習近平以視頻方式發表主旨演講。(新華社)
11月4日晚，第三屆中國國際進口博覽會開幕式在上海舉行，國家主席習近平以視頻方式發表主旨演講。(新華社)

中國國家主席習近平再提「雙循環」戰略，並開出「未來十年中國有望進口價值22萬億（兆）元（人民幣，下同）的產品」的支票，看在部分美國學者及媒體眼裡則不以為然。他們認為，在反中情緒極度高漲下，雙循環是「高風險的押注」，而進口22萬億元產品則是「國際性的大忽悠」。

華爾街日報4日在一篇名為「為何說中國政府的『雙循環』戰略是一個高風險押注」評論中指出，得益於較早控制住了新冠病毒疫情，中國的經濟和出口已快速復甦，到目前為止，中國獲得的外商直接投資保持穩健，但在極度高漲的反中情緒下，一旦全球其他國家和地區從疫情等因素緩過勁兒來，情況可能生變。

中國正再度向世界開放，但世界正對中國關閉心門；中美脫鉤對美國而言將代價巨大，如果也被其他發達經濟體疏遠，中國的前景會猛然黯淡。

而習近平所稱「未來十年中國有望進口價值22萬億元的產品」，自由亞洲電台報導，這在疫情持續、歐美經濟復甦乏力的頹勢下，看來具有強烈的吸引力，但美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田認為，「這個基本上是空中畫一個大餅，大忽悠，國際性的忽悠，他的目的就是要向美國、歐盟還有日本、南韓顯示，中國的需求是多麼多麼強勁」。

紐約的美中科技文化交流協會會長謝家葉也表示，值此中國和各國的關係都處於不太好的狀況下，「習近平這麼說，就是要通過這種錢景，就是用很多很多錢，來試圖和各國搞好關係，包括經貿關係」。

報導稱，這不是習近平第一次提到具體的進口目標。2018年，在第一屆中國國際進口博覽會上，習近平提出的展望是未來15年進口30萬億美元產品，但中國進出口形勢從2019年開始逆轉，2019年貨物進口總額同比下降了2.8%，且延續了2020年的大半年。如果這種趨勢不能遏制，習近平展望的進口總額很有可能無法實現。

中國 習近平 美國

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