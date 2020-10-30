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五中全會不設定經濟增速目標 留迴旋空間

特派記者戴瑞芬／北京30日電
中共19屆五中全會公報宣示，2035年進入「創新型國家」前列。圖為重慶智能工程職業學院日前正式揭牌。（新華社）
中共19屆五中全會公報宣示，2035年進入「創新型國家」前列。圖為重慶智能工程職業學院日前正式揭牌。（新華社）

五中全會公報出爐，眾所矚目的「19」時期經濟社會發展主要目標揭曉，不過，19沒有設定經濟增速目標的數字或區間，雖令人意外，卻也在情理之中，因為中國已提前釋出「就業與民生指標應優先於GDP增長目標」，五中全會公報披露，證實對經濟增長留出迴旋空間。

不出意外的是，雙循環成為19時期經濟發展關鍵詞。公報指出，要形成強大國內市場，堅持擴大內需這個戰略基點，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，暢通國內大循環，促進國內國際雙循環。

如是金融研究院院長管清友指出，構建雙循環有三個關鍵詞，統一大市場、啟動內需和數字（數位）基建。

他解讀，在19時期不設定經濟增長目標，就像今年政府工作報告沒有設定經濟增速預期目標一樣，事實上是用就業等相關目標代替，同時要強化就業和民生指標。意味中國明確把就業和民生指標的地位提到GDP之前。

五中全會公報也提出對19時期把科技自立自強當國家發展的戰略支撐，強調強化國家戰略科技力量，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設科技強國。並提出2035年遠景目標，包括關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列。

顯見中國對關鍵核心技術被「卡脖子」，深切認識到存在的不足。可預見19時期，加快科技創新步伐會直面問題，迎難而上，實現更多從0到1的突破，向更多卡脖子的地方開刀，大力提升自主創新能力。

就業 中國

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