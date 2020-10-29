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疫情衝擊 路透：中今年經濟成長料創44年新低

記者李仲維／綜合報導
路透調查，中國全年經濟增速將下修至2.1%，為近44年來最低。(中新社資料照片)
路透調查，中國全年經濟增速將下修至2.1%，為近44年來最低。(中新社資料照片)

路透昨發布最新調查指出，考慮到年底全球新冠疫情再燃等不確定性，預計中國第四季經濟增速為5.8%，較前次7月調查時下修0.3個百分點，全年增速也下修0.1個百分點至2.1%，為1976年以來（近44年來）最低；不過，對於明年經濟增速的預期則上修0.4個百分點，大幅反彈至8.4%。

除了影響經濟增速，新冠肺炎疫情也衝擊中國就業情況。人社部副部長李忠近日就坦承，受疫情影響，今年中國的「穩就業」任務異常艱鉅繁重，人社部今年的工作目標是努力保住重點群體就業，穩住就業基本盤，確保就業局勢「總體穩定」。

路透10月對超過30家機構的調查顯示，今明兩年中國通膨將保持溫和，今年全年消費者物價指數（CPI）漲幅維持2.7%的估值不變；預料明年漲幅為2.1%，較7月預測上修0.1個百分點。

此外，調查也預計人行從第四季直到明年，都將維持一年期LPR（貸款市場報價利率）3.85%不變，一年期定存基準利率也繼續持穩於1.5%。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤稱，在脫鉤壓力上升、中美關係相關不確定性較大的背景下，預計新的五年規畫將明顯淡化或下調GDP增長目標，更關注經濟再平衡和發展品質。

長江證券首席經濟學家伍戈認為，中國第四季經濟增長會有所放緩，但到了明年第一季，由於今年第一季極低的基數再加上經濟的修復，屆時可能有大幅度上升。

他強調，整體來看，經濟在未來幾個月的趨勢還是在復甦與修復，但仍需關注房地產、基建、消費和外需四個領域。

疫情衝擊經濟，也讓中國官方「穩就業」任務更加艱鉅。李忠在國務院政策例行記者會指出，今年前九個月，官方開闢的線上失業登記「一站式就業服務」，已累計幫助353萬失業者再就業。而9月間全國城鎮調查失業率為5.4%，符合6%左右的預期調控目標。

此外，新京報報導，北京大學新結構經濟學研究院教授林毅夫近日提出，中國有「三項優勢」，只要利用好，在2030年之前仍有每年8%的增長潛力，不管國際形勢如何變化。三項優勢分別為，在傳統產業上具「後來者」優勢；在互聯網、AI、雲計算、5G、萬物互聯的新產業革命上的優勢；以及按購買力平價計算有全世界最大的市場。

林毅夫並稱，中國以國內大循環為主體，國內、國際雙循環相促進的新發展格局下，每年還可以為世界的增長貢獻30%，會是世界上增長最快、市場擴張最快的國家，會給企業家提供最好的發揮舞台。

就業 中國 疫情

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