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加警逮孟晚舟出動特殊金屬袋 防遠端刪除證據

中國新聞組／北京28日

孟晚舟引渡案再開庭聆訊，控辯雙方交叉質詢執法部門證人，意外出現科技戰「祕辛」。加拿大皇家騎警隊（RCMP）耶普在法庭上作證時指出，美國曾指示把孟晚舟的電子設備，放入特殊金屬袋內，以免她手機與筆記型電腦裡頭的數據被遠距遙控刪除。

法廣網報導，在孟晚舟抵達加拿大當天上午，邊境服務局（CBSA）先以入境問題為由扣留孟晚舟三小時，完成後RCMP就行使逮捕孟晚舟拘捕令。據執法人員筆記顯示，孟晚舟的手機在下飛機後在第一時間就被收繳。

耶普在庭上指出，沒收孟晚舟的電子設備是拘捕令內容的一部分，美國當局曾特別指示加拿大，扣留孟晚舟時將她的電子設備，放進可阻隔電磁波、防堵無線傳輸的金屬外殼「法拉第袋」（Faraday bag）內，以免數據被遙距刪除。

但他堅稱，他和騎警隊沒要求過邊境服務局搜查這些設備的內容，也沒有指示過CBSA向孟晚舟問什麼問題，只任憑CBSA進行他們的程序，完成之後就由他去執行拘捕令。 

長安街知事指出，參與拘留孟晚舟的一名加拿大邊境服務局官員，隨身帶著兩個「法拉第袋」。攜帶「法拉第袋」，是美國紐約東區助理檢察官要求的，執法機構必須獲取目標人物所攜帶的所有電子設備，並將電子設備放入「法拉第袋」中，以防止設備內容被無線信號遠程擦除或修改。 

據了解，這項來自FBI的要求，加拿大皇家騎警已記錄在其工作筆記中。

孟晚舟 加拿大 邊境

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