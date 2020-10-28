孟晚舟被拘捕細節曝光 加警曾擬登機

華為首席財務長孟晚舟案，26日起連四天在加拿大開庭聽證。(路透)

觸發中加關係緊張的華為首席財務長孟晚舟 案，26日起連四天開庭聽證，攻防逮捕程序是否違法。參與拘捕行動的加拿大 騎警隊在庭上接受詢問，首曝逮獲細節，否認辯方指控的美加合謀逮人。北京日報旗下長安街知事稱騎警隊違法逮捕、侵犯孟權利和自由，「一旦違法行為坐實，孟案將迎來重大轉機」。

香港經濟日報報導，加拿大不列顛哥倫比亞省最高法院在26日開庭，孟晚舟身穿黑色外套、淺灰色衫及深灰色褲子到場，此次聆訊預計進行五天。在此輪聆訊中，控辯雙方將圍繞加執法部門在拘押孟晚舟的過程中是否存在「程序濫用」的問題，對證人展開交叉質詢。

當日參與拘捕孟晚舟的皇家騎警耶普（Winston Yep）首先接受控方盤問，他表示在行動的前一天，收到要逮捕孟晚舟的通知，當時清楚華為是世界最大的電訊公司之一，但不知道誰是孟晚舟。而參與拘捕的加拿大騎警隊（RCMP）和邊境 服務局（CBSA）執法人，因無法確定孟晚舟會搭乘的班機，放棄在機上的逮捕行動。

耶普回憶描述，RCMP及CBSA的這整場會議為時約30分鐘，最後決定當孟晚舟搭機抵達後，CBSA先以入境問題為由扣留對方孟晚舟3小時，完成後RCMP就行使逮捕孟晚舟拘捕令。

加拿大皇家騎警和加拿大邊境服務局官員在2018年12月，於溫哥華機場拘留孟晚舟。

孟晚舟代表律師質疑加拿大騎警及邊境服務局的搜查行動，不符合法律程序。從執法人員柯蘭德（Scott Kirtland）執法筆記顯示，孟晚舟的手機在下飛機後在第一時間就被收繳，不具備對外聯繫的條件，在拘留孟晚舟時，並未告知其拘留緣由。

但耶普則在庭上指出，沒收孟晚舟的電子設備是拘捕令內容的一部分。

審問過程中，一位執法人員強迫孟晚舟交出了電子設備的密碼，在結束審問後，邊境服務局偷偷拿走了紀錄手機號碼和密碼的紙條，之後移交給警察，最後這些資料被發送到美國聯邦調查局（FBI）。

長安街知事指出，在逮捕過程中，加拿大騎警、邊境服務局有預謀地違反加拿大法院要求立即逮捕的命令。而且，逮捕過程侵犯了孟晚舟的憲章權利和自由，以入境檢查為藉口進行刑事調查。同時非法沒收電子設備及索要密碼，審問過程中存在非法取證。加拿大邊境服務局的官員詢問了與入境無關的問題，非法獲得電子設備信息，並非法傳遞給FBI。

目前孟晚舟的律師團主張，這是美國當局精心策畫的秘密逮捕計畫，侵犯孟晚舟的權利。一旦這些違法行為坐實，那麼加拿大的司法系統將迎來大地震，孟晚舟案件也將迎來重大轉機。