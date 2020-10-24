學者看習講話：40年來對美最強硬，對內激發愛國心

中國國家主席習近平在紀念「抗美援朝70周年」大會上強硬表態稱，對待侵略者要「以戰止戰，以武止戈」。（美聯社）

中國 加大對「抗美援朝」的宣傳，總書記習近平 23日在紀念會上更表示，中國人民是惹不得的。學者觀察這是過去40年，中國最高領導人對美國 的最強硬的一次講話。也有學者指出，習近平發言所釋放的戰爭氣氛，表面上是針對外國人插手中國內政，但其實是為了激發國內民眾的愛國主義熱情。

法廣網報導，人民大學國際關係教授史印宏表示，北京一連串紀念抗美援朝的活動，是對川普政府施壓中國的回應，「這樣做的目的是為與美國可能有限軍事衝突做準備。」歐盟安全研究所亞洲事務負責人愛麗絲埃克曼指，北京意在強調其在與美國較量中絕不放棄的決心，這一決心不僅僅是軍事方面，也包括在外交、貿易、工業、研究、技術等所有領域。

自由亞洲電台報導，清華大學政治學系前講師吳強指出習近平的講話分量很重，「這個講話應該是過去40年，甚至是1972年以來，中國最高領導人對美國的最強硬的一次講話」，他認為習近平講話中，不但沒有反思這場戰爭，卻歌頌志願軍贏得了「偉大勝利」，這種缺乏對歷史的反思是這篇講話的基調。「不斷地像吹口哨那樣喚醒人們的反美主義，強化中國的民族主義，排外，一種對抗性。把中國未來可能在戰爭邊緣無限擴大，這是這個講話非常危險的地方。」

浙江學者朱雷認為，習近平的講話透露出不惜與美國交戰的信息。「他打與不打，國際環境並不重要，重要的是領導人的想法」，習近平想成為終身的領袖，必須有一個建功立業的重要步驟，才能奠定他的位置。

異議人士王愛忠則是認為這是「虛張聲勢」，煽動民粹主義、民族主義的需要。他指出中美目前軍事勢力的差距非常大，「我認為他們沒有跟美國打熱戰的準備」。

台灣學者趙春山提出過去「援朝」歷史中，中國大陸只有「一個半」贊成出兵，一個是毛澤東，半個是周恩來，其他像林彪、劉少奇都不贊成。他認為高調慶祝最主要目的是中美關係緊張，是做大內宣激起內部士氣，同時也向美國表態，若美國在台海掀起戰端，中國大陸一定不會坐視。