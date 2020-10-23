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中推「雙循環」列十四五重點 能否掙脫美「卡脖子」？

中國新聞組／北京23日電
中共中央總書記習近平。（路透）
中共中央總書記習近平。（路透）

中共中央政治局常委會昨舉行會議，會中要求深刻認識「十四五」時期中國將進入新發展階段，必須著力構建以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。專家則指出，中國能否在「十四五」期間對美國實施的「卡脖子」技術獲得突破，將成為中國走向科技創新強國的關鍵點。

據新華社報導，這項會議由中共總書記習近平主持，會中聽取了「十三五規畫」實施總結評估匯報等事項。習近平在會中表示，在「十三五」的實踐中，中共領導和中國社會主義制度的優勢進一步彰顯，「為開啟全面建設社會主義現代化國家新征程提供了有力政治保證和強大奮進力量」。

習近平指出，「十三五」以來，黨中央帶領全黨全軍全國各族人民，有力有序化解發展不平衡不充分的矛盾問題，沉著冷靜應對外部挑戰明顯上升的複雜局面，堅決果斷抗擊新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，「十三五」主要指標總體將如期實現，重大戰略任務和165項重大工程項目全面落地見效；中國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新的台階，脫貧攻堅成果舉世矚目。

會議要求全力做好「十三五規畫」收官，確保實現全面建成小康社會奮鬥目標，以及「十四五規畫」編制工作。各方要將精力更加集中到貫徹中共中央部署、謀畫推動「十四五」發展上來，深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜國際環境帶來的新矛盾新挑戰。

會議並要求，各方要深刻認識「十四五」時期中國將進入新發展階段的重大判斷，貫徹落實新發展理念，緊扣推動高品質發展，著力構建以「國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」；推動「兩個100年」奮鬥目標有機銜接，為全面建設社會主義現代化國家開好局、起好步。

中共19屆五中全會將於26至29日在北京召開。外界預估，「十四五規畫」將是五中全會最重要內容。

文匯報報導，多位專家表示，「十四五」期間，中國能否在美國等國家對中國引進技術和對外投資的「卡脖子」技術中獲得突破，將成為中國走向科技創新強國的關鍵點。預計「十四五」將大幅提高研發創新投入，全面加強核心技術攻關，加快研究實施關鍵零部件、核心技術的可替代性措施，力爭在關鍵科技自主可控方面實現歷史性突破。

中國 中共 習近平

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