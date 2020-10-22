五中全會下周開 3把虛火、2記實錘受矚

中共19屆五中全會26日將在北京舉行，為中國未來五年發展藍圖和2035年目標定調。（歐新社）

中共 19屆五中全會將在10月26日舉行。這次五中全會核心議題是例行的，內外背景卻是特殊的，是以方方面面特別關心。背景特殊又特別關心，易生虛火；紛爭都在眼前卻事關未來，又須砸下實錘。

具體來說，中共中央全會通常一年一次舉行，五中全會的核心議程，通常是討論五年一度的規畫制定。按中國 大陸現行體制，由中全會作出一個關於五年規畫的決定，等同搭起一個路線方針原則的框架，所以這一決定不等於長篇巨製的規畫，但由國家發改委領軍起草，明年3月由國務院 提交全國人大會議審議的規畫，將取決於這份「決定」。

疫症和外部壓力 兩大谷底

「規畫規畫，牆上掛掛」，規畫很重要，但變化都來得突然，中共領導人說現在是「百年未見之大變局」，所以今次規畫不大好起草，又較容易制定，難與易關鍵都在「前所未見的」大背景。

今次五中全會的大背景也可論為五大，簡單縷去，是內二外三。內二之一，即欲說還休的疫症，沒有敢打票這冬天可安度；內二之二即由疫症和外部市場壓到谷底的經濟，全會各種數據向好，也是欲說還休，有經濟學者說疫症和外部壓力兩大谷底，現在只爬出大半個。

至於大背景外三，一是中美關係，貿易戰、科技戰、金融戰。冷戰熱戰，一個戰字了得；二是兩岸關係；三是香港問題。

人鬥權爭？慣例不動人事

大背景複雜，外感風寒，內有鬱熱，就有虛火上升。虛火三把，第一把是人鬥權爭。海外很多名嘴在說人事問題，目前被點到有異動的，有副主席、政治局常委、京滬渝三市的中共市委書記等等。但指其為虛火，道理有二，一是中共五中全會慣例不動人事，理由是集中精力過規畫；二是強敵當前，哪有自己陣營稀鬆的道理。

虛火第二把，是政改經改，中國經濟界早前有各種宏調大計動一動的呼聲，但在內循環之爭被壓下去後，多已安分；至於政改，是配合深圳40年活動而起，直到會前還有人在歸納動向，但學懂重提的口號，就不會盲動。提法各有千秋，動作不會直來，道理跟人事一樣，現在是固盤之期。

第三把虛火，是燒得或明或暗的打仗之說，內外都有壓力，適度宣洩在所必然，但現在自家要辦大事，外面要防大敵，是備戰之時，也是避戰之時，至少在全會前後，各線無戰事，否則五中全會就變成戰時會議或戰前會議了。

中共政壇這些年來都愛上了村俗俚語，所謂實錘，用得普遍，大意是來真的、來重的。今次五中全會，兩記實錘，都是為未來敲下去的，一記為國，一記為黨。

黨章修改 涉及領導體制

第一記實錘，即這次會議核心議程的關於第14個五年規畫和2035年遠景目標的決定。五中全會為五年規畫和遠景目標定框架，就規畫本身而言就是實錘，另一層意義則是在大變局下，要定盤的不僅是經濟和社會發展的政策框架，還有更廣意義的發展戰略，由此思考，決定中將再度寫進「堅定不移把中華民族偉大復興事業推向前進、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利」，不僅是一句政治口號。

另一記實錘，是在五中全會之前，急急公布了「中國共產黨中央委員會工作條例」。這是為中共20大所作的重大準備，因為中共黨章修改一般得在全國代表大會上進行，但又要為20大有準備，不能改章，只能修例。而今次修例，涉及中共中央領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署等內容，今次五中全會，就成了這一實錘的試新之會。