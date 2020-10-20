美國擬祭百億美元銀彈 遊說他國封殺中國5G

美國計畫對開發中國家提供「好到難以抗拒」的貸款條件及其他財務協助，說服各國別採用華為與中興生產的5G通訊設備。（歐新社）

美國 政府計畫對開發中國 家提供「好到難以抗拒」的貸款 條件及其他財務協助，試圖以「銀彈攻勢」說服各國別採用中國企業華為科技與中興通訊所生產的5G通訊設備。美國國際開發署將派遣官員，會見開發中國家的政治人物及主管官員進行遊說。

華爾街日報報導，美國國際開發署（USAID）副局長葛立克表示，開發中國家若向民主世界採購通訊設備，而不買中國的設備，美國都可望提供貸款及其他融資措施，總金額可能達到數十億、百億美元。

USAID已與聯邦通訊委員會（FCC）達成協議，將共同抵制中國5G設備在開發中國家的普及趨勢；這兩個機構在約100個開發中國家，約有1萬人可以進行遊說。

葛立克表示，美國將對開發中國家傳達兩項訊息；一是中國通訊設備很容易在各國進行間諜工作，二是中國金融機構所提供的貸款可能使各國陷入財務陷阱。她表示，「各國到頭來可能對中國欠下龐大的負債，且中國將接管各國的國家資產」。

USAID本身不會對開發中國家提供貸款，而是與美國金融機構合作，包括美國國際發展金融公司等，由金融機構直接提供淨值貸款，且貸款不限電訊設備項目。

根據華府的計畫，開發中國家若採購諾基亞、愛利信及三星電子等非中國廠商生產的設備，將可獲得美國的貸款計畫提出的採購對象；USAID也將支持美國較小型的廠商研發開放式的5G科技。

葛立克將拜會芬蘭政府官員及諾基亞等廠商，希望能針對此項計畫與芬蘭簽署協定，對開發中國家提供非中國製造的電訊設備。芬蘭官員表示，很希望與美國討論合作事宜，且正在研究美國的提議。

北京當局表示，將採取措施因應美國的行動。諾基亞、愛立信及三星電子公司主管表示，歡迎華府的這項行動。