維珍創辦人布蘭森 永不放棄的夢想家

維珍銀河公司創辦人布蘭森。(美聯社)

「給下面的孩子們：我也曾是一個懷抱夢想看著星星的孩子，現在我是個大人了，正和許多很棒的大人在太空 船內，一起俯瞰我們美麗的地球。獻給下一代的夢想家，如果我們能做到，那麼你也能做得到。」

70歲的維珍銀河公司創辦人布蘭森 7月11日搭乘太空船前進太空，在體驗零重力狀態下說出這段勵志名言，流露他一圓兒時夢想的感動。

達到特定高度，失去地球引力重心的布蘭森在「團結號」內漂浮起來。(取自維珍網站) 布蘭森在太空中「團結號」太空艙中，向全球孩子們表達說，「如果我們做得到，想像你們也能達成的事」。(取自維珍網站)

中學肄業 賣唱片翻身

布蘭森創辦的維珍集團，事業版圖幅員遼闊，包括鐵路、電信、航空公司、網路事業等，以及讓他賺到人生第一桶金的維珍唱片。

然而回顧幼時的布蘭森，很難想像他日後會成為身價數十億美元的富豪。他小時候患有讀寫障礙，成績很差，沒能讀完中學。離校前一天，校長毫不留情地告訴他：「你若不是變成囚犯，就是成為百萬富翁。」

布蘭森在20歲時創辦維珍唱片，搭上流行音樂熱潮，1973年歐菲爾德在維珍發行首張專輯「管鐘」，大賣數百萬張，讓布蘭森賺到人生第一個一百萬。28歲時他買下加勒比海的內克島，作為私人招待所，美國前總統歐巴馬曾是座上賓。

布蘭森在返回地面的記者會上展示他隨身攜帶一起上太空的物品，其中有張夜間秀主持人史蒂芬‧柯貝爾的照片。柯貝爾是當天活動的主持人。(Getty Images) 布蘭森一行人平安降落後，興奮之情溢於言表，他們開香檳慶祝，布蘭森甚至將班德拉舉過肩。 (Getty Images)

前進太空 憶母親教誨

1984年布蘭森成立維珍航空，淵源來自曾是空服員的母親。他前進太空時，載運太空船的母機「伊芙號」正是用母親的名字命名。

布蘭森的母親今年1月因感染新冠肺炎 病逝。起飛前他在影片中表示：「親愛的媽媽，妳總是鼓勵我伸手摘星。嗯，雖然我走上了自己的蜿蜒道路，但我永遠知道要跟隨妳的指引。」

不怕失敗 別重蹈覆轍

根據富比世雜誌估計，布蘭森身家達57億美元。不過他的事業並非每一項都成功，為參加F1賽車而組織的「維珍賽車」車隊，在2010和2011年賽季一分未得，敬陪末座。「維珍可樂」打不過市場兩大龍頭可口可樂和百事可樂，2012年停產。婚禮事業更被譏笑只有品牌名稱「Virgin Brides」吸引人。

布蘭森倒是很樂觀的看待失敗事業，他說：「我認為，反彈回升的祕密在於，不只是不害怕失敗，更要把它當成驅動力以及從中學習的工具。失敗沒有什麼不對，只要你不會一再重蹈覆轍。」

創業過程中的失敗不會打倒布蘭森，不論是開創新事業或挑戰新事物，都能顯現他勇於冒險的個性，包括單桅帆船、熱氣球和兩棲車。1985年他挑戰以最短時間穿越大西洋，但船在中途翻覆。1998年他嘗試搭熱氣球不落地環繞地球一圈，但氣球在夏威夷附近墜毀。

「團結號」太空船由運載飛機到特定高度後，即發動自身火箭引擎飛向太空。(路透)

疫情肆虐 事業受重挫

國成立維珍銀河，發豪語2009年就要上太空。然而太空事業開發比以往都更艱難，2014年在加州試飛失敗甚至造成一名駕駛死亡。

布蘭森曾表示，新冠肺炎是他事業生涯面臨的最大挑戰，旗下的航空、旅遊、郵輪等事業皆遭遇重創。在英國十年沒繳過所得稅的他，去年向英國政府申請紓困5億英鎊，招致「壓榨系統」的批評。

在新冠肺炎疫情陰霾中，布蘭森成功上了太空，除了一圓自己的兒時夢想，更是自家公司的最好宣傳，未來以太空觀光開創新商業模式或許不是夢。