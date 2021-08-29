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巴林研究：AZ預防住院和死亡優於BNT 這款最差

喀布爾殉職13美軍回家了 拜登有意親自迎接

5大盤算 拜登為何堅持撤出阿富汗？

陳韻涵
神學士進城以後，美軍仍然在喀布爾機場布防。（美聯社）
神學士進城以後，美軍仍然在喀布爾機場布防。（美聯社）

拜登總統允諾美軍安然撤離阿富汗，但白宮顯然誤判阿富汗部隊崩潰和恐怖組織神學士（Taliban，另譯塔利班）攻掠的速度，但美軍基於以下原因，不太可能回防阿富汗。

拜登7月8日說：「神學士可能推翻一切，甚至很可能掌握國家。」孰料，一語成讖。

喀布爾城破之後，美軍中央戰區司令麥肯齊(中)飛往喀布爾，與當地美軍研討情勢。（美...
喀布爾城破之後，美軍中央戰區司令麥肯齊(中)飛往喀布爾，與當地美軍研討情勢。（美聯社）

隨著阿富汗喀布爾(Kabul)政府倒台，拜登已派遣超過5000名士兵返回阿富汗執行暫時任務，協助撤離大多數的喀布爾美國使館人員和曾助美的阿富汗平民。

阿富汗局勢直墜而下，讓外界質疑美國是否做錯決策；但拜登堅持阿富汗人「必須為自己而戰」，美軍一定會撤離。

全國公共廣播電臺(npr)分析，美軍不太可能回防阿富汗的原因包括：

1.選民反對續駐紮

過去幾個月來，拜登屢次明確表達「是時候結束永無止盡的戰爭」，這場戰事自2001年9月11日凱達組織(al-Qaida)策畫在美發動恐怖攻擊迄今。

拜登的撤軍決定獲得廣泛選民支持，芝加哥委員會(Chicago Council)7月民調顯示，70%國人支持美軍在九一一事件20周年前撤離，29%受訪者反對。

前美國駐阿富汗大使克勞可(Ryan Crocker)表示，拜登一但決定並啟動撤軍程序，就沒有回頭路。他形容，這時候撤回戰鬥部隊形同「政治自殺」，且拜登在神學士攻下更多領土後重申「不後悔做此決定」。

拜登早已深陷政治泥淖，共和黨批評他太快撤軍讓神學士有機可乘，阿富汗可能再次成為恐怖主義溫床。克勞可說，拜登若無法處理好這場危機，恐怕難以說服民主黨內部反對人士。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

美國已為阿富汗戰爭投入逾2兆2600萬元，包括重建阿富汗政府並訓練其軍隊。（美聯...
美國已為阿富汗戰爭投入逾2兆2600萬元，包括重建阿富汗政府並訓練其軍隊。（美聯社）

2.美軍回防風險高

克勞可表示，喀布爾當前情況已與美國2002年重開大使館時迥異，神學士更強且拿下多場勝利和里程碑而士氣高昂。

美軍當然可以回去，武器也比神學士精良，但要付出的代價遠比民眾願意支持的還要大。

3.投資20年仍無力

布朗大學(Brown University)戰爭代價計畫(Costs of War Project)統計，美國已為這場戰爭投入逾2兆2600萬元，包括重建阿富汗政府並訓練其軍隊。

美國駐北約(NATO)前大使達爾德(Ivo Daalder)表示，經過20年的投資，阿富汗仍無力自衛。

4.重回需要新理由

拜登4月宣布美軍撤離時，盼確保阿富汗不會成為欲危害美國者避風港的目標。

他說：「我們懷抱明確的目標投入戰事，殲滅賓拉登(Osama Bin Laden)，搗毀伊拉克與阿富汗的凱達組織，且達成目標。」

克勞可表示，美國若要回去阿富汗需要新理由，要殲滅神學士抑或扶植阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)政權，無論何種方式都是難以想像的情況，「我們不會回去」。

5.美忙修復國內事

拜登矢言恢復美國靈魂及國內挑戰，盼提升美國競爭力，尤其在對抗中國方面，並戰勝新冠肺炎疫情。

歐巴馬時代的白宮國安委員會前成員庫尚(Charles Kupchan)分析，拜登從前總統川普的執政經驗中習得，美國人民認為美國管太多國際事務，而忘卻美國本身；拜登需要修復國內問題，「重建堪薩斯城(Kansas)，而非(阿富汗)坎達哈市(Kandahar)。」

阿富汗 拜登 美國

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