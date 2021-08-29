美軍在阿富汗打仗20年 值得嗎？

美國在阿富汗作戰20年，成千美軍為國捐軀。（美聯社）

美國 在阿富汗 打了20年的仗，隨著拜登總統8月終止美國在阿富汗作戰，神學士 （Taliban，另譯塔利班）不到10天閃電拿下阿富汗江山，攻進喀布爾，阿富汗可能重返20年前神學士的嚴酷統治；這場美國最長的戰爭，究竟值不值得如此沉重的代價？令人質疑。

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上萬人命 損失數兆元

根據國防部和「戰爭成本項目」(Costs of War project)數據，20年來，計有2448名美軍、1144名北約及盟國軍人、逾4萬7000名阿富汗平民和至少6萬6000名阿富汗軍人及警察死亡。在戰爭最不確定的那幾年，美國喪失了最多的生命和金錢；由於歐巴馬試圖以最後一擊打敗神學士，平均每年陣亡人數在戰爭中段左右達到頂峰。

美國損失數兆元，債務須由幾代人償還；這場戰爭值得嗎？答案往往得看是由誰及從什麼角度來解析。

在美國協助下，阿富汗從古老國度跨進現代化社會。（美聯社）

下士回憶錄 血淚斑斑

住在北卡羅來納州傑克遜維爾(Jacksonville)的畢威廉，正在與人合著一本有關他在阿富汗時日的書。他是美國在2001年聖誕節那天派到阿富汗南部、回擊凱達組織(al-Qaida)九一一恐怖攻擊的第一批陸戰隊員，當年他19歲，是個準下士；他回憶自己當天心情「很興奮」，覺得自己幸運成為第一批打開戰役的人。

但接下來的十年，畢威廉又被派去阿富汗三回，目睹同僚被炮彈擊中的他，幸運感蕩然無存。他回憶道，自己第四次也是最後一次被派到阿富汗的動力是：「我只想把我那些伙伴帶回來。這就是我關心的。我想把他們帶回家。」

增派美軍 傷亡更慘重

前總統小布希(George W. Bush)和歐巴馬(Barack Obama)的國安顧問─退休中將盧特（Douglas Lute）則表示，美國在戰爭最初幾年成功瓦解賓拉登(Osama bin Laden)的阿富汗凱達組織，並擊潰主掌該組織的神學士政府；證據很清楚，凱達組織自2005年以來一直未能對西方發動重大襲擊；「我們在阿富汗和巴基斯坦摧毀了當地的凱達組織。」

談及戰爭第二階段，美國擔心撤軍遭致神學士反彈，因而不斷派遣美軍，導致了更多傷亡。盧特和其他人爭辯說，戰爭下半場換來的是「時間」——讓阿富汗政府、安全部隊和民間社會，得以試圖建立自力更生的力量。

神學士重新統治，阿富汗的婦女憂心忡忡。（美聯社）

神學士上次執政期間，婦女必須包裹嚴實才能出門。（美聯社）

在西方占領下，阿富汗生活品質的確在某些方面有所改善，嬰兒死亡率下降一半；2005年只有不到四分之一阿富汗人有電可用，到2019年幾乎所有人都有電可用。在原教旨主義神學士統治下權利完全被剝奪的阿富汗婦女，終於有機會學習閱讀和寫作；今日阿富汗逾三分之一的少女有能力閱讀寫作。

畢威廉說：「那些生活受到我們影響的人，我認為我們對他們做了好事，他們因此過得更好；但，我也不會想用一個海軍陸戰隊員的生命來換得幾個阿富汗村莊。」

阿富汗女孩 憂慮未來

而在阿富汗，同樣的問題會有不同答案。在神學士掃蕩阿富汗之前，有些阿富汗人答道，美國人是該讓阿富汗人處理自己的事務了。但21歲的女子舒古法(Shogufa)說，美軍在阿富汗的20年，對她意義重大。

舒古法年幼時，家人答應把她嫁給鄉下一位年長表兄以償還貸款，但她長大後遇到在喀布爾促進阿富汗女孩健康和領導力的西方非營利組織，就此脫胎換骨，進而改變了家人。現在的她找到工作，正在攻讀工商管理學士學位。

舒古法憂慮自己即將失去一切，她向美國人傳達的信息是：「感謝你們在阿富汗所做的一切，但請和我們在一起。」