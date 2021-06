新聞眼／埃及法老古墓壁畫 藏著西瓜起源？

巴基斯坦的西瓜批發市場。(歐新社)

擁有約4300年歷史的埃及薩卡拉(Saqqara)墓地的赫努姆霍特普(Khnumhotep)法老古墓牆壁上,繪有不明瓜類的球體,它又大、又圓、綠色且有明顯的條紋,讓考古學者一看到就聯想到西瓜。這顆瓜被畫在葡萄等水果的旁邊,顯示它的食用方式自古至今都沒有改變,生食且味道甜美。

赫努姆霍特普法老古墓裡的這顆瓜是科學家未解的謎團之一,考古學者推測,西瓜可能源自非洲大陸,但在尼羅河谷(Nile Valley)附近的村落,都沒有人見過野生的瓜類,古墓壁畫中的「瓜」究竟從何而來?

巴基斯坦的西瓜市集,多名攤商正在整理西瓜。(歐新社)

西瓜始祖 源自西非?

科學家推論,西非的伊古西瓜(West African Egusi melon)可能是最早的野生瓜類品種,顯示西瓜最早可能源自非洲西部。

不過,5月24日率先發布於《美國 國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academies of Sciences)官方網站的美國、德國 、英國跨國研究發現,小圓狀的「科爾多凡瓜」(Kordofan melon)與我們所熟悉的近代西瓜,在基因上更加接近,這項新研究訂6月8日刊載於《美國國家科學院院刊》紙本期刊。

新研究顯示,源自非洲東北部國家蘇丹共和國中部科爾多凡(Kordofan)地區的「科爾多凡瓜」,對於盼望改良西瓜品種的育種者而言,可能是成熟的選擇。

考量科爾多凡的地理位置距離埃及不遠,這可能也是薩卡拉赫努姆霍特普法老古墓牆壁上,謎樣綠色圓形水果的由來。

研究作者之一、英格蘭雪菲爾大學(University of Sheffield)植物學者丘米基(Guillaume Chomicki)表示,此研究成果需要挖掘非洲植物多個被遺忘的角落。

古代農夫經常在如今屬於蘇丹共和國的土地上,種植寬約6吋的科爾多凡瓜,其內部白皙,外部則有細緻的綠色條紋。

●基因組序 追到科爾多凡

1800年代晚期,一名德國植物學者寫道,科爾多凡瓜可能是近代西瓜的始祖;數年之後,多位前蘇聯(Soviet)科學家認同這項理論。

西瓜屬(Citrullus)的大多數西瓜果肉苦澀,但科爾多凡瓜是甜的;如此相悖的味覺差異顯示,科爾多凡瓜可能是至少一種近代西瓜的祖先。

為了探究科爾多凡瓜在西瓜屬家庭樹的位置,丘米基的研究團隊分析七種西瓜屬的基因組序列。結果發現科爾多凡瓜與近代西瓜的基因重疊之處,比西非的伊古西等其他瓜類還多,即基因組成較接近。

加州的西瓜農準備栽種西瓜苗。(路透)

古墓壁畫疑雲 依然無解

丘米基表示:「我們真的很有信心,科爾多凡瓜和近代西瓜是近親。」

科學家雖然透過基因分析,解開了科爾多凡瓜與近代西瓜的起源與身世之謎,但考古學者仍不清楚這類甜滋滋的西瓜怎麼會成為薩卡拉赫努姆霍特普法老古墓壁畫的一部分。

丘米基和其他研究人員計畫將在非洲考古遺址找到的瓜類種子做基因組排序,以研判古人什麼時候、在哪裡得知西瓜是好吃的水果。

栽培野生植物的近親,是育種者既新鮮又有趣的基因改良靈感來源之一,無論是新顏色、更強的耐旱性,亦或是對抗枯萎、衰老和生病的方式,都能從野生植物的基因庫寶藏中探索。

即便是相似品種的變異,科爾多凡瓜的基因分析或許也能幫助科學家探究近代西瓜的起源。

這項新研究發現,與標準的西瓜相比,科爾多凡瓜具有不同的形式,以及攸關對抗疾病的多種基因。

丘米基表示,目前還不清楚,蘇丹共和國是否仍有其他種類的野生科爾多凡瓜,或是科爾多凡瓜的「親戚」。

根據前述德國植物學家於1800年代的觀察與記載,目前屬於蘇丹共和國西部的達佛(Darfur)地區在當時有許多野生瓜類生長。

然而,近代的達佛地區因為連年烽火與暴力衝突不斷,研究人員基於各項安全考量,難以前往當地進行田野調查。

全球許多糧食品種的野生親戚如今都面臨滅絕的風險,主要原因不外乎人類發展破壞植物原本的生態系統,以及工業化後造成的氣候暖化與氣候變遷 。

如果科學家未能在面臨生存威脅的野生植物滅種之前取得其基因序列,恐怕會永遠喪失研究這些野生品種的機會。