新聞眼／數位球員卡 球迷瘋收藏

數位球員卡讓球迷可以就近觀賞心愛球員的高光時刻。（美聯社）

職業球賽在美國擁有廣大市場，球員卡也是球迷熱中的收藏品。唐西奇（Luka Doncic）是NBA 達拉斯小牛隊的球星，他的新秀球員卡最近在拍賣會上以460萬元的創紀錄價格賣出，這個數字足以令許多人熱血沸騰。或許你會對一個更實惠的替代產品有興趣——比如說，這位達拉斯小牛隊前鋒的虛擬卡（virtual card），目前掛牌價「僅」15萬元。

NBA達拉斯小牛隊前鋒唐西奇的球員卡售出天價。（美聯社）

數位時代的球員卡已經完任走入數位化，還成為稀有的收藏品。當收藏者打開一個數位封包時，腎上腺素依然開始上升——但是沒有兒時打開球員卡時，附帶的泡泡糖氣味。

可防廉價仿冒品

這些被稱為「時刻」（moments）的數位卡，在螢幕上顯出來的是一個可旋轉、浮動的數位立方體，每個立方體都有一位NBA球員的視頻亮點。就在五個月前，在加拿大科技初創公司Dapper Labs說服NBA，它不僅可以防止廉價——或者說，免費——的仿冒品，而且可以幫助NBA在數位化過程中同樣賺錢。

Dapper在3月底宣布，該公司已經從一個包括前NBA巨星麥可喬丹(Michael Jordan)和十多名現役球員在內的投資 者那裡獲得了3.05億元的私募資金。該公司表示，新一輪融資將有助於其將數位憑證（non-fungible token, NFT ）和區塊鏈產品擴展到其他職業體育聯盟和更廣泛的業務領域。

數位球員卡的關鍵技術是一種被稱為區塊鏈（blockchain）的加密貨幣技術，它允許創建永久的所有權證書，而這些證書無法複製或刪除。正是這種技術，最近讓這位名叫畢波（Beeple）的藝術家以近7000萬元的價格賣出了一幅數碼作品。

大多數「時刻」——通常是發行量大的「時刻」——價格在20元左右，通常不到10元。當然，成交價格最高的交易——詹姆斯（LeBron James）的一次扣籃，最近以21萬元成交——最受關注。儘管有一些早期的技術問題，NBA說它對球迷們的反應感到激動，每當新的數位球員卡推出時，球迷們都會塞爆Top Shot網站。

每一次這樣的數位化封包投放到市場時，通常有數千張新卡，為買家提供一個負擔得起的價格，來豐富他們的收藏。最便宜的套餐有三張「普通」卡，售價9元。更昂貴的封包和更多更稀有的球員卡可以讓收藏者掏出近1000元。

NBA球員加入行列

世界各地的球迷都在半夜定好鬧鐘，只是為了排隊買一包。球迷買到令人目眩的封包，開箱視頻在YouTube上有成千上萬的流覽量；就連NBA球員自己也加入了這一收藏行列。

奧蘭多魔術隊後衛洛斯（Terrence Ross）說：「不騙你，這讓我覺得自己又回到兒時。」「利用午餐時間，在學校裡交換NBA球員卡——真是樂趣無窮。」

Top Shot說，去年10月份測試版上線以來，該網站已經註冊了80多萬用戶，銷售額近5億元。3月份的銷售額輕鬆超越2月份的2.32億元，這大約是1月份營業額的五倍。

Dapper實驗室執長加瑞哥婁說，這一切發生得真快，「我們在努力跟上。」

由於新冠疫情大流行，NBA在觀眾席淨空的賽場上打了一年比賽之後，對球迷表現出的狂熱感到欣喜若狂。Dapper實驗室、NBA和它的球員在買賣交易中分享5%的費用；聯盟同時分到了一部分的數位封包。

NBA主席亞當·席佛說：「我認為，我們只是觸及了區塊鏈徹底改變數位收藏品行業的潛力。」

是的，他說的是「區塊鏈」。

創造人為的稀缺性

每一張頂級數位球員卡都帶有一個不可替代的數位憑證，它通過區塊鏈數位帳本上的詳細紀錄，來確認這個數位封包的所有權。NFT可以用來追蹤任一物體的數位來源，也能證明所有權誰屬。它還創造了某種「人為的稀缺性」，可以提高產品的價值。

凱斯西儲大學法學教授、《所有權的終結》（the End of Ownership）一書合著者亞倫‧佩薩諾夫斯基表示，NFT熱潮在一定程度上是對消費者在日益數位化、無形化的經濟中，重拾所有權感的一種回應。

佩薩諾夫斯基說，誠然，熱中這種看似虛無飄渺的東西，在我們多數人看來，這種趨勢是不理性的。

加瑞哥婁堅持說，TopShot不會像Dapper以前的專案CryptoKitties那樣無疾而終，CryptoKitties是一款數字貓繁殖和交易遊戲，虛擬貓在崩盤前還以6位數的價格交易。該公司表示，困擾CryptoKitties的問題——區塊鏈成本飛漲以及無法控制其數位庫存——在Top Shot中並不存在。

Dapper將Top Shot宣傳為收藏家的有趣的愛好，也是投資者的機會。宣傳郵件宣稱：「這就像是為粉絲們專門設立的投資市場。」

就像任何開始投資股票的人一樣，就算是股市投資老手也要重新學習、研究新市場，聽取數位投資老手的意見。由於所有的數位球員卡和交易在區塊鏈都有公開紀錄，因此越來越多的網站在購買或出售之前，為用戶分析這些數據，網上也有免費的教程。

價值由不同因素決定

數位球員卡的價值是由幾個不同因素決定的，包括一些基於序列號的獨特性。一般人都能理解，聯盟最好球員的「時刻」往往更有價值。發行量越少，可能越貴；序列號數字越小，在市場上的售價就越高。如果所有權序列號恰好與球員的球衣號碼相符，這張卡的身價可不得了。

布羅斯特克在澳洲墨爾本經營著一家體育諮詢和數據情報公司，他認為自己既是收藏家又是投資者。直到幾年前，他十幾歲的兒子開始打籃球，這位43歲的老球迷才重拾對NBA的興趣。然後他讀到了關於Top Shot的故事，決定進場一試。

不出所料，出師不利，他發現搶不到數位封包與澳洲18小時的時差有關，於是他凌晨即起，終於買到了數位封包，和他的孩子們一起打開，並把開箱視頻傳到網上。「真的很酷」他說，「他們在營造戲劇氛圍方面做得非常好。」