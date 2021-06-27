對抗新冠華人英雄／陳希 17個月受訪450次評估疫情

陳希是耶魯大學第一位被採訪的公共衛生專家。（陳希提供）

新冠病毒疫情 自2020年3月初在美國 爆發後，主流媒體對疫情的流行及其影響進行了廣泛而長期的報導。在受訪者中，公共衛生專家大多是主角。耶魯大學全球健康政策與經濟學副教授陳希不僅是耶魯校內最早接受採訪的公共衛生專家，也是受訪較多的一位公共衛生專家。

他說：「根據我們學院track到的數據，自2020年1月至2021年5月，我接受的採訪次數大約在450至500之間。」平均計算下來，他每天要接受一次記者採訪。

首次受訪 傳遞抗疫資訊

最近，耶魯大學公共健康學院（YSPH）院刊刊登了公共健康學院的抗疫總結。統計顯示，2020年1月，陳希博士代表耶魯大學接受了媒體的第一次新冠疫情採訪。他說，從去年1月到現在，他在採訪中反思全球衛生健康體系的應對及其可以改進的地方。

院刊統計，採訪的電視台有美國的CNN、MSNBC、CBS、NBC和英國的BBC。全國性的報紙有紐約時報、大西洋月刊、華爾街日報、華盛頓郵報等。他不僅接受主流英文媒體的採訪，還接受了大量的中文媒體的採訪。文章的用詞是numerous，即數量巨大的意思。

他說，「我的確感到受訪是我的職責」。作為社會科學領域學者，他覺得自己無法在醫療救助上提供幫助，但可以在自己專業的衛生政策領域提供如何預防和應對新冠病毒的建議。「現在美國疫情終於緩解，我也可以逐漸減少通過媒體與公眾的交流，有更多時間投入在科研上。」

陳希等專家在《紐約時報》發表聯名公開信，呼籲全球合作抗擊疫情。（美聯社）

首發論文 獲庫茲涅茨獎

陳希說，2020年新冠疫情期間，他與合作者發表一篇疫情論文，評估第一個經歷疫情的中國 公共衛生政策的防疫效果。據信這是經濟學界在新冠病毒疫情領域的第一篇論文。最後，這篇論文獲頒全球勞動組織、歐洲人口經濟學會、聯合國大學聯合主辦的庫茲涅茨獎（Kuznets Award）。

他說，這篇論文的題目是《中國社會和經濟因素對2019冠狀病毒病（COVID-19）傳播的影響》，論文發表於英文頂尖經濟學期刊《人口經濟學雜誌》（2020年），後來被評為最佳文章。「這項研究模擬了2020年1月19日至2月29日期間中國新型冠狀病毒的本地和跨城市傳播。

作者研究了各種社會經濟中介因素的作用，包括鼓勵當地社區保持社交距離的公共衛生措施。兩周前的天氣特徵用作因果推斷的工具變量。由於中國2020年1月下旬實施的嚴格隔離、城市封鎖和當地公共衛生措施，顯著降低了病毒傳播率。到2月中旬，新冠病毒的傳播得到了控制。

他說，與其他因素（包括地理鄰近性和經濟條件相似性）相比，爆發源地區的人口外流對目的地地區構成了更高的風險。「我們通過反事實分析量化了不同公共衛生措施在減少感染數量方面的效果。」他的結論是，由於1月下旬在中國實施的國家和省級公共衛生措施，僅僅截至2020年2月底，即可能「已避免超過140萬例感染和5萬6000例死亡」。而如果隨著時間繼續向後推算，由於中國巨大的人口基數，快速的公共衛生措施避免的總感染人數和死亡人數將是「多到難以計量的」。

從2014年開始，庫茲涅茨獎每年頒發一次。期刊編輯首先評審論文。該獎以1971年諾貝爾經濟學獎獲得者庫茲涅茨（Simon Kuznets）為名設立。庫茲涅茨是人口經濟學先驅，1985年7月10日逝世。二戰期間，他擔任戰爭生產委員會計畫和統計局副局長，並於1927年至1960年在國家經濟研究局工作。從1954年起，他在約翰霍普金斯大學擔任政治經濟學教授，在1960年加入哈佛大學。他是美國經濟學會和美國統計學會的前任主席。

陳希等學者給時任副總統的彭斯寫信，敦促政府公平有效應對疫情。（美聯社）

任召集人 給美官員寫信

2020年3月2日，陳希與幾位耶魯同事作為主要召集人，發起美國800多位公共衛生學者和法學者聯署「致副總統彭斯以及其他聯邦、州和地方領導人的公開信」。公開信敦促美國政府公平有效應對疫情，實現公平有效新冠疫情響應。「這封信在華爾街日報上刊登出來。」

他們在信中說，新型冠狀病毒在美國的持續人際傳播「似乎不可避免」。美國疫情的程度和影響難以預測，將在很大程度上取決於政策制定者和領導人的反應。美國對新冠病毒流行的成功應對必須保護美國每個人的健康和人權。未來最大的挑戰之一是，確保新冠疫情的負擔和人們的應對措施，不會不公平地落在社會中因經濟、社會或健康狀況而處於弱勢的人們身上。

公開信說，他們以公共衛生、法律和人權方面的專家的身分撰寫文章，並在以往的大流行應對中積累了豐富的經驗，提出了指導美國抗擊新冠疫情工作的原則和做法。所有公共和私人機構都必須通過新的立法、機構政策、領導和支出來解決以下關鍵問題：必須為響應提供足夠的資金和支持；激增的醫療保健需求必須得到公平、有效的管理，患者和醫療保健工人受到有效保護；清晰、基於科學證據的溝通對於消除公眾恐懼至關重要；支持和資源必須公平提供，感染控制要有效。

公開信最後說，新冠疫情的爆發的範圍和規模在美國近代歷史上是「前所未有的流行病學事件」。為了減輕其影響，您必須迅速、公平和有效地採取行動。「我們敦促您認真對待這些建議並立即採取行動，以便最好地保護我們免受這種前所未有的微生物的損害，以及由於不當的政策反應可能造成的危害。」

登公開信 籲美中齊抗疫

同時，陳希作為主要召集人之一與70多名美國的中國問題專家在《紐約時報》發表聯名公開信，呼籲全球合作共同抗擊新冠疫情。「我們懇求領導人不要魯莽地將這種流行病政治化。」

他們在信中說，他們是一群在職業生涯中長期專注於美國和中國的公共衛生教育、學術研究和健康倡導的學者。首先，他們讚揚華盛頓、北京和其他地方的政府機構為抗擊新冠病毒付出的努力。「疾病是政治性的，它們需要政府採取行動，沒有人應該試圖提出相反的建議。」如果不加以制止，它們會摧毀社區和經濟，對最脆弱的人造成最嚴重的破壞。

公開信說，他們鼓勵領導人「將新冠病毒視為政治敵人」。如此大規模的流行病使大量人員失業，並可能導致數百萬人死亡，「沒有什麼比這更政治的了」。為了消滅這個敵人，必須採取強有力的、多層次的、跨國的、協調的一系列政治反應。它需要使用政府權威，調用有力的講壇和地方官員的強大力量。「換句話說，在新冠疫情方面需要更多而不是更少的政治。」

但華盛頓、北京和其他地方的領導人必須避免將應對這種疾病所需的政治融入旨在為自己黨派利益服務的策略。他們的權力應該用於關心他人，調集疾病預防和治療資源，不能推卸責任，或因國內外種族問題而妖魔化人們。

鑑於互相遏制的原因，很難在將新冠疫情反應政治化的正確和錯誤方式之間取得平衡。「我們被告知要保護自己、家人和家園。」但是，疾病無國界；醫療供應鏈（幾乎所有商品和服務的供應鏈）都是國際化的；科學創新和危機管理需要數據共享。因此，不能為了遏制而犧牲政府間合作，它們必須齊頭並進。

領導人在部署政治資本以對抗新冠疫情時需要謹慎。關係可能需要數十年的時間來培養，而只在片刻間就能被摧毀，特別是考慮到推文或錄製的俏皮話可以瞬間在全球傳播。「這是我們定期傳給學生的一課。當涉及到你的重要關係時，不要輕率。」相反，現在是領導人重建全球公共衛生聯盟（如資金嚴重不足的世界衛生組織）、恢復科學交流和尊重的跨境溝通的時候了。

公開信最後說，正當許多國家遭遇這個危機時，在抗疫中相互學習和國際合作尤為重要。通過全球媒體的傳播，希望能夠架起溝通的橋梁。