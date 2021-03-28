封面故事／不願盛大家族逐漸消失…袁世凱後人出版「袁氏史記」

袁家淦（左）與賀筱岳在河南項城袁寨前留影。（袁家淦提供）

紐約市 立大學李曼學院（Lehman College）圖書館退休副教授袁家淦的父親袁克軫，是袁世凱的第八個兒子。從2009年開始，她和紐約市立大學勃魯克學院（Baruch College）圖書館家譜學專家賀筱岳教授合作，開始收集元數據（metadata，即描述數據的數據）家族資料。期間，她們三次走訪大陸和台灣的袁氏後人，於2019年寫完書稿。2020年底，她們合著的《袁氏史記：袁世凱的家族》一書問世。

袁世凱。(Getty Images) 圖為《袁氏史記：袁世凱的家族》一書的正面。（記者韓傑／翻攝）

她說，多年來因為政治原因，袁氏家族長輩都不願談論家事，而下一代只從歷史書上讀到一些資料，可謂不了解家族實際情況，「連我自己也是一知半解」。她說，她不願看著一個曾經輝煌盛大的家族就這樣慢慢消失。「作為袁世凱的孫女，我有責任記錄袁世凱的家族史。」她說，她寫出家族傳記讓袁家後代能夠了解自己的祖先。「我也想藉一個大家族的盛衰，反映出上世紀那些混亂、戰爭、政權交替的年代對人民的影響。」

花費12年 終於完成所願

袁家淦說，紐約市立大學對教師的學術研究很支持，她和賀筱岳分別申請資助，都獲得批准。於是，他們分別在2008、2011和 2014年三次去大陸和台灣收集資料，去過的城市包括天津、河南項城、鄭州、洛陽、合肥、上海、杭州、廣州及台北等地。她說，如果沒有賀筱岳的幫助，她也做不成這本書，「我一個人也不敢回大陸」。

工作開始於2007年，拖延十幾年才完成，是因為尋找袁家後裔很費時間。「我們每去一次中國 ，都有新的資料。」她說，袁家族人在河南項城約有上千人。這包括所有袁姓人，不是僅袁世凱直系後裔，也包括上代與袁世凱家族有親屬關係的袁姓人。袁世凱直系後裔多數住在天津，少數分散在上海、合肥、廣州、澳門、台灣等地，總人數大概「有一、兩百人」。

她說，在中國，她們訪問了十幾位袁世凱的後人，幾乎每家都經歷過從富至貧和政治變革的遭遇。在文革期間，袁氏後人每家都有被抄家、迫害、流放偏遠鄉下的經歷。「令我最佩服的是，他們多數都很堅強，能忍受不平的待遇，撐到文革以後獲得平反」，倒下的只有一兩個人。

後來，袁世凱後人都被平反，獲得房屋津貼，恢復工作。他們的子女也都長大成人，讀了大學，找到工作，可以說是「苦盡甘來」。「在我的印象中，他們覺得現在政策還是公正的，也很感謝政府的寬大公平。」

她說，她從2009年開始寫書，以後斷斷續續。「當時，我還在上班，又當了一年多美國 華人圖書館協會會長。」2015年，她退休後，才開始專心寫作，半年後完成。「我修正後交給賀教授，她也用了很長時間記敘口述歷史、編改書目等。」

書中主要內容是用論文方式寫成，包括歷史事件、人物生平等。她說，其中的口述歷史是重要附加文件，用個人親述經歷來印證論文的真實性。「賀教授研究口述歷史多年，所以很重視口述歷史。」

該書序言作者之一、紐約聖約翰大學亞洲研究中心主任兼教授李又寧博士說：袁世凱事蹟見於許多記載，然其家族及後人，卻罕見研究。此書的兩位作者不辭辛苦，用時數年，東西尋訪袁氏後人，記其事略，編集成為此書，可視為家譜或族譜之一種。「袁氏既為近代大族，他的族人與後人以及家族史研究者，當喜見此書並參考其中資料。」

袁家霖已去世，其遺孀張文貞接受採訪。（袁家淦提供） 蔭承祖是袁世凱第七個女兒袁复禎的兒子。（袁家淦提供）

袁氏家族 命運呈V型曲線

袁家淦說，袁世凱有一妻九妾，生有15個兒子和17個女兒，組成一個大家族。在當時，袁氏家族是中國第一家庭，非常輝煌。「但是，到了袁世凱的第二代，大都是紈褲子弟，成為敗家子。」除了第六個兒子袁克桓成為企業家外，沒有一個人上進。不過，到了袁世凱的孫子輩，袁家也出了幾個有出息的人。

她說，袁世凱女兒都嫁給了門當戶對的官宦人家。「但是，這些女婿也都是敗家子，對妻子也不好。」因此，袁世凱的女兒生活得都不好。她在書中介紹，袁世凱第14個女兒袁怙禎嫁給了曹錕的兒子曹士岳，但後者不學無術。後來，曹士岳用手槍射傷了袁怙禎；於是袁怙禎堅決離婚，搬到上海居住。在那裡，她遇到了剛從巴黎回來的外交官張德祿。兩人結婚後，袁怙禎隨夫婿赴聯合國就任，定居紐約。由於她的輩分最高，於是成為紐約袁氏後人的大家長。「她生有兩兒一女，2005年以90高齡在紐約去世。」

袁世凱孫輩中有出息的多出在國外，最著名的是原哥倫比亞大學物理學教授袁家騮和吳健雄夫婦。許多留在中國大陸的孫輩也都讀了大學，找到工作；但是，由於中國多次運動，尤其是在文化大革命中，許多人遭遇迫害。「他們無法有作為，是環境的原因。」她說，她的堂姊袁家菽是天津一名建築師，文革之前無所作為，但是文革後設計了天津的一條食品街。「她很能幹，在當地也非常知名。」

她說，袁家原先存有很多珍貴文物，因後人不重視，都流失了。「周恩來和14姑丈張德祿在法國留學時是同學，周曾寫信給張勸其回國參加革命。」張保存了這些信函，但在他身後不知所蹤。張還存有一本珍貴相簿，包括袁世凱和徐世昌、馮國璋等人相片，也不知去向。

袁氏後人對袁家騮（袁世凱第二子袁克文的兒子）最感激。當年，袁家騮多次回國，幫助中國製造原子彈；後來，袁家騮向周恩來總理提出要為受到迫害的袁家人平反，使得許多人都獲得平反，並出國定居。後來，中國政府修建了吳健雄博物館，還邀請袁家騮的兒子回國剪綵。2021年2月11日，美國郵局發行了新的「永久郵票」，選用了吳健雄照片。「她是第一位登上美國郵票封面的華人。」

袁家淦（後左）、丈夫（後右）及兒孫在一起。（袁家淦提供）

採訪家人 有了新的發現

袁家誠曾推動為袁世凱平反運動，後被叫停。（袁家淦提供）

袁家淦說，她六歲時離開天津去香港，高中畢業後來美留學，在紐約結婚生子，目前住在紐約州洋克市（Yonkers）。她說，她的父母從來不向她提及爺爺袁世凱的事情；不過，在採訪袁氏後人過程中，她也有了一些新的發現。

她說，這本《袁氏史記》是寫袁世凱家族過去500年的歷史。此前，關於袁世凱家族的起源有很多說法，遍及大多數歷史上的袁氏名人，包括三國時代袁紹、袁術兄弟、明末清初時的名將袁崇煥等。不過，她從家譜中發現，袁氏家族500前就是河南一個普通農民家庭。

後來，袁家經過多年的發展，族人逐漸進入仕途。「袁世凱以前，許多袁家人能力很強，憑藉能力獲得地位。」到了袁世凱這一輩，袁家的事業達到頂峰。袁世凱成為中華民國第一任總統，並和平結束中國幾千年的帝制。

她說，過去曾有傳言說袁世凱的大兒子袁克定和二兒子袁克文爭當太子。「為了當太子，袁克定要謀害袁克文，袁克文只好藏身上海。」她說，她聽袁家人說，其實是袁克定天天在袁世凱面前說袁克文的壞話。「袁世凱知道之後，就讓袁克文去上海避避風頭，並沒有謀害一說。」

她在收集資料階段，曾經做過演講，許多人都知道。一個美國人給她寫信，表示他知道袁世凱死亡的原因，說「袁世凱是自殺身亡的」。她回中國後，也問了「爺爺的死亡原因」。袁家人都表示，袁世凱是患病而死，不是自殺。「當時，許多人都在現場，可以證明。」

在袁世凱十個太太中，有三個來自朝鮮。當時，袁世凱駐軍朝鮮，幫助朝鮮國王恢復王位。朝鮮國王為了感謝他，在王室內挑選一位女子送給他做太太。「這位朝鮮王室女嫁給袁世凱時，帶了兩名侍女。」後來，袁世凱又把這兩個侍女納為太太。她說，袁世凱回國後，三位朝鮮太太也來到中國。「因為是外國人，她們不受待見。」例如，袁世凱的第二個太太沒有孩子，袁世凱讓朝鮮太太生的袁克文過給二太太。「朝鮮太太不願意，但沒有辦法。」

她認為，袁世凱最大的錯誤是「推翻革命、解散國民政府和自己稱帝」。前些年，隨著中國政治環境的寬鬆，中國研究者也開始對袁世凱進行重新評價。最有名的是廣州市社會科學院研究員駱寶善。過去20年，駱寶善主持《袁世凱全集》的編纂與整理。「他出版了六部著作，對袁世凱做了客觀評價。」例如，袁世凱簽署21條條約實是為形勢所迫，但未同意其中有些非常苛刻的條款。

第三代中的袁家誠一直推動為袁世凱平反運動。「我去中國採訪時，政府有人要我帶話，勸袁家誠不要搞運動。」但是，河南省項城縣舉辦紀念袁世凱活動，無人反對。過去，袁家祖墳被挖。後來，有些袁家人做生意發財，捐款重新維修。「現在，袁家祖墳比過去還漂亮，政府也沒有干涉。」

袁氏族人 踴躍提供史料

袁家淦說，此前，她對去中國收集資料心裡沒底，擔心袁氏族人不認她。她沒有想到，當地有關機構很支持，族人也願意幫忙。「我們去看他們時，每家都對我親切異常，待我像親生女兒、姊妹一樣，令我十分感動。」

袁世凱家族起家於河南項城。於是，她和賀筱岳一起先去河南項城。她們去河南省博物館、袁家祠堂收集資料，去袁寨參觀訪問，家鄉人都歡迎。「許多人從老家趕來，表示支持。」接著，她們又去了天津採訪袁氏族人。她說，對她幫助最大的是她的表哥。「表哥了解袁家的情況，帶著我們一家一家走訪。」表哥還指點他們去上海，然後去安徽合肥，採訪那裡的族人。

她說，在中國採訪時，也了解到袁家人之間的矛盾。在天津，許多袁家人對開飯店的四姊袁家倜不滿。她說，因為接待袁家騮，袁家倜得罪不少袁家人。袁家騮曾經多次訪問中國，成為中國政府的座上賓。袁家倜就把袁家騮安排住在她的飯店樓上。「如果要見袁家騮，一定要經過四姊的批准。因此 ，袁家人都說袁家倜霸道。」在袁家騮的介紹下，袁家倜又去深圳發展。

賀筱岳也有這樣的感覺。她說，去中國之前，她曾經想像，袁家人都在文革中受到迫害，應該不想談論這段歷史。但讓她吃驚的是，聽說她們要來採訪，許多袁氏後人積極提供幫助，「多以袁世凱的後人為榮」。當時，袁家懋已經中風，但是他不想放棄這個機會，讓太太講述自己的遭遇。袁家霖已經去世，他的遺孀張文貞代為講述。「儘管外邊對袁世凱持否定態度，但袁家人卻不這樣認為。」

她說，袁寨是袁氏的發源地，當地政府也把袁世凱作為一個招牌。鄉政府把他們的訪問看成一件大事。「他們開來一輛大卡車，拉來很多袁氏後人來歡迎我們。」她說，鄉政府接待也很好，「早晨起來就給我們喝茅台酒」。

後來，她們參觀袁世凱的墓地、河南省博物館時，都有專人陪同。「有的人更熱情，要和我們合影留念。」她感覺，袁氏家族的宗族意識很強。在美國，袁氏後人也經常聚會，保持家族聯繫。

袁家淦（左）和袁家懋（右）、尹春文夫婦在一起。（袁家淦提供）

書籍出版 美國冷中國熱

河南項城的袁氏族人在袁寨前歡迎袁家淦和賀筱岳。（袁家淦提供）

袁家淦說，該書由專門出版歷史書籍的德威美隆出版商（Edwin Mellen Press）出版發行，語言是英文。她說，紐約的袁世凱後人「約有二、三十人」。美國出生的袁氏第四、五代，大多不會中文，對家族史也不清楚。「這本書用英語寫成，是想讓美國的袁家人能夠看得懂。」

她說，她的兒子在美國出生長大，不會一點中文。「我對他講過無數遍我的家族史，他沒有一點興趣。」兒子學的是金融，他要賺錢。目前，她就向孫子講述自己的家族史，但孫子太小，根本不知道她說什麼。「我寫了這本書，就是留個紀錄，將來他們能夠看到。」

她的兒媳婦是美國出生的韓國人。「有一天，兒子打電話回家，問我袁世凱的情況。」她告訴兒子，袁世凱曾經駐軍朝鮮，幫助朝鮮國王復位。但是，兒媳婦是學MBA的，對東亞歷史也不了解。而且，兒媳婦的父母是做生意的，也不知道袁世凱是誰。

她說，她把書籍出版的事情告訴國內，引起強烈反響。去年農曆臘月24日，她收到在中國的侄兒袁曉林的電子郵件說，新書信息閱讀量很高。

截至3月8日，項城袁氏網點擊、閱讀量是2581，袁氏宗親網點擊、閱讀量1730，兩個網站加起來總計4000多人次。其他網站點擊、閱讀量未計算在內。

袁曉林還在信中說到該書翻譯成中文一事。「您說的翻譯一事，確實很多人都很關心，項城博物館高館長昨天來我家，問能不能給博物館一本？文史專家徐如芳主席也想要一本。」袁家淦此前曾經說過，「把書譯成中文稿，翻印數份，放在項城圖書館，用借書方式供人借閱。」袁曉林表示：這個辦法可行，我贊成。

知識互補 兩人合作完成

賀筱岳說，她和袁家淦教授正好互補。袁家淦教授在香港讀完高中，在美國讀了大學，又在哥倫比亞大學讀圖書館學碩士，並副修亞洲史，「英文很好」。自己在台灣讀完大學，然後來美國讀圖書館學碩士，熟悉書籍編目。「袁教授寫作與家族有關的內容，我做了另外部分。」

她說，美國大學圖書館員都有自己的研究領域，「我的研究領域是家譜學」。這本書是她寫作的第四部書籍。她說，做家族史比較複雜，因為要求資料完整。「如何記錄家族歷史，是我們需要解決的首要問題。」

那時候，iPhone還沒有出來。她說，當時的錄音設備都很大，她們就買了一個小的錄音設備MP3，把每個採訪對象的講話都錄下來。然後，她們再把錄音寫成文字。「我們根據錄音寫出文字稿，基本上不改內容。」但是，若是前後不符，日期不對，她們還要查閱其他資料，修改錯誤。