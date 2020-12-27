「疫」起過節 線上聚會、跨年樂趣多

時報廣場跨年活動因為疫情移步網路，是114年以來破天荒的首次。（美聯社）

雖然2021年的新年鐘聲即將敲響，但已爆發將近一年的新冠肺炎疫情 仍然陰霾籠罩，在原本社交活動最密集的年底，讓人不得不為了自己和親友的安全健康繼續「宅」下去。然而也是因為身處如此特殊的時期，跨年慶祝正從線下轉到線上，大家在逐漸習慣遠程辦公和上課之餘，也學著將越來越多的休閒娛樂搬至網路豐富「雲」生活，精心規畫和設計下，線上聚會的有趣、特別甚至遠超你想像。

約定時間，備好美食，精心穿衣打扮，線上聚會可以非常有趣。（Pexels）

說到跨年，沒有人不夢想一生中能去一次紐約曼哈頓時報廣場 ，在零時親眼目睹水晶球從高空徐徐降落，親身體驗煙花滿天、歡呼四起，大家擁抱、親吻、分享辭舊迎新的喜悅。但遺憾的是，受疫情影響，這一全球最大、也是最受矚目的跨年派對今年全部轉至網路，成為活動進行了114年以來破天荒的首次。主辦方時報廣場聯盟（Times Square Alliance）表示，雖然水晶球仍會像往年一樣落下，也仍會有豐富多彩的文藝演出，但為防疫不再開放現場觀看。

因為疫情，原本年底是社交活動最密集的時段，但大家不得不為了自己和親友的安全健康繼續「宅」下去。（Pexels）

雖然節慶的氣氛多少會因此打折，可對於身處各地、無法旅遊、卻又對時報廣場跨年活動心嚮往之的無數人來說，這種危機下的應對又何嘗不是一種圓夢的方式。三年前曾在美國留學、原計畫畢業後到紐約找工作並參加時報廣場跨年活動的謝燕飛，因為沒能順利延續合法的留美身分而回到中國。從那時起，能有機會再來美國到時報廣場跨年就成了她最大的心願。

疫情讓假日季的社交變成不可能，大家轉而選擇視訊的方式聯絡感情。（美聯社）

時報廣場跨年 中國同歡

此次改為線上舉辦的消息一出，謝燕飛說，好像冥冥中在幫她了卻心願：「畢竟因為疫情，未來一兩年可能都不方便出國旅遊，也不放心參加大規模的群聚活動。現在通過網路直播，可以在中國跨年後，元旦當天中午繼續和親朋好友一起感受美國的跨年了。」她還說，疫情原本是件壞事，但它也迫使每個人都去面對、去調整，適應前所未有的新的生活方式，對大家來說也是一種進步和突破。

而當如此傳統、大型、隆重的慶祝都能轉至網路進行，越來越多的人開始意識到，居家避疫並不代表失去歡度佳節和享受親情友情的權利。雖然不得不待在家中，但仍可以和不在同一屋簷下的親友相約「雲」聚會，吃飯、喝酒、遊戲、聊天等慣常的節慶活動，也能夠像工作和學習那樣從線下轉到線上。且並非打開攝像頭就了事，還有很多主題、風格、內容等各方面的規畫和設計空間，讓你驚呼原來遠程聚會或跨年也可以這般新奇有趣。

活動策畫師張騰表示，中華飲食文化博大精深，吃，幾乎是任何聚會必不可少的重要組成部分，雖然因為疫情暫時無法邀請親友到家中歡聚，但不影響大家相約來一場「虛擬」晚餐。「乍聽起來這個概念非常抽象、不知道該從哪下手，但其實很簡單，確定好哪天、幾點吃飯後，擬一份簡單又美味的菜單和食譜，附在邀請函裡提前發給每一個人，日子到了，大家一起開動，甚至還能一起做飯。」

有的人在「虛擬」晚餐時會直播製作過程。（Pexels）

虛擬晚餐直播 更有互動

張騰說，「虛擬」晚餐講究以現有的食材發揮創意，不需要太複雜，不管是偏西式的煎牛排、還是偏中式的燉排骨，盡量選擇無需費力就可方便購買的食材。「有人願意各自製作、僅在吃飯時才開始視訊，也有人會選擇整個下廚過程都要直播，更有互動和參與感。」還有的人擔心自己廚藝不佳、飯菜看上去不夠完美，「這種困擾完全沒必要有，約定線上一起吃飯並非為了吃什麼，而是重在和誰吃，盡情享受和親友邊吃邊聊的過程」。

如果想要減輕工作量，則可改為線上小酌、用喝酒取代吃飯，在周末或假日的夜晚辦一場品酒會。美國著名美食雜誌《Taste of Home》的編輯Lisa Kaminski表示，遠程舉辦品酒會和實體品酒會都有一個共同的原則，那就是要選擇自己真正有興趣去嘗試的酒。可以先定大的類別，比如是喝香檳、還是紅葡萄酒、或者白葡萄酒，再定小的品牌，「最好是每一個人都選一瓶，這樣大家都能嘗到各自想喝的酒」，或店裡購買、或網購郵寄到家中。

但和吃飯一樣，喝酒不是為喝而喝，而是注重分享感受，包括味道、香氣、口感，甚至可以記些筆記作為回購或推薦的參考。家舒適、安全，是最適合喝酒的地方，所以千萬不要僅滿足於酒杯裡有什麼，而是在辭舊迎新之際盡享和親友的交流，暢聊過去一年的收穫和對新一年的希望。

相較老一輩多在「吃喝」上做文章，年輕人更喜「玩樂」，線上聚會幾乎完全照搬線下模式，在著裝打扮、場地布置、燈光音樂、主題內容等各個層面上都更多樣和大膽。「因為見不到面，所以最容易讓大家有參與感和整體性的方式，就是設定著裝規範（dress code）。」張騰說，尤其是在歲末年初，不管是聖誕或新年派對、還是公司尾牙或年會，著裝規範都少不了，一旦穿上有著統一風格的衣服，心理上自然會產生要去參加聚會的感覺，並且一下拉近了和其他參與者的距離。

新年前後有很多有趣的穿搭主題可以嘗試，比如經典的黑白色、優雅的小香風、帥氣的連體褲、個性的小禮服、百變的亮粉裝、復古的迪斯可，哪怕只是簡單舒適的睡衣出鏡，也同樣能充分享受、大膽表現。還有一種備受歡迎的裝扮是影視劇作角色或者名人，甚至可以在派對結束後評選「最佳著裝獎」，發放禮品卡作為精心裝扮的獎勵。

線上舞會也可以盡情地享受。（Pexels） 線上舞會也可以盡情地享受。（Pexels）

派對訂個主題 提升趣味

「線上聚會有個主題非常重要，不僅能夠大大提升派對的趣味性，還能強化參與者的體驗和印象。」張騰表示，像是打遊戲、看電影、化裝舞會、卡拉OK，都是常見、也受歡迎的派對主題，並且完全可以在網路平台上進行，「有些人覺得這怎麼可能呢，殊不知非常簡單易操作，而且很多手機和電腦軟件，都在因應這種新的形式和需求而提供便利的輔助工具。」

遠程舉辦品酒會，可以邊喝邊聊。（美聯社）

以電影為例，如果想打造一個電影之夜，Netflix Party就是最佳選擇之一。作為Google Chrome的免費擴充程式，它主推的是「一起看電影」的概念，能邀請擁有Netflix會員的使用者，同時、同步線上追同一部影片，並且內設聊天室，可以一邊觀看、一邊和聊天室的親友分享心得。雖然見不到真人、也無法坐進電影院 看電影，但依然能有大家在一起的感覺。

使用Netflix Party非常簡單，只要電腦上安裝了Google Chrome瀏覽器，到線上應用程式商店下載、添加，就可在新視窗的右上角工作欄看到「NP」字樣，代表新增成功，字樣變紅代表可以使用。點擊紅色「NP」可以生成即時聊天室鏈接，複製鏈接分享給要參加的親友，待對方點選即可一起追劇，並且隨時在聊天室邊看邊聊。不過需要注意的是，因為所有人的追劇進度都一樣，所以看之前需提前定好誰是整場派對唯一能控制影片播放的人，避免每一個人單獨調整進度。

熱鬧的聚會永遠少不了音樂和舞蹈，如果想在線上唱歌跳舞，那就需要提前列好曲目、選好音樂，不管是獨唱還是合唱，也不管是獨舞還是群舞，這種主題之下，交談已經不再重要，重要的是讓自己在鏡頭前嗨起來。「很多人還為此特意在房間設置與主題相統一的背景和燈光，甚至找了專業的DJ、歌手和表演嘉賓助興，投入程度完全不輸線下。」其他流行的線上派對內容還包括真心話大冒險、猜字猜詞、時裝表演、才藝表演、做手工、讀書會等。

選定視訊平台 避免遲到

張騰表示，很多人一聽到「遠程」、「虛擬」、「視訊」，往往接受度只能到辦公、開會、或者上網課，不敢想像日常休閒娛樂活動也能和這些詞有聯繫，更不知道該從哪裡做起。其實舉辦一場成功的線上派對也可以很簡單，只要遵循幾個基本的原則就好：選定要視訊的平台，比如微信、Zoom、Google Hangout、Houseparty、或者FaceTime；擬好主題和內容，發出電子邀請函，上書具體的時間、網路平台（附上鏈接）、準備工作（統一的著裝、食物、酒水）；聚會開始之前的一小時左右共同測試家裡的網路，確保能夠穩定、持續地運行，其他的便是放鬆身心、盡情享受，只要大家高興就是成功。

不過，畢竟每一個人都處在不同的地方，能夠在同一時間段於線上相聚並不容易，而且都定好了聚會的內容和流程，所以盡量避免遲到，「除了在邀請函上標明開始的時間，最好增加結束的時間，提醒大家守時、錯過了就是錯過了」。一般聚會的總時長可以在1.5小時左右，但如果是共同跨年、觀影、或者遊戲，則可根據實際需求靈活延長時間。