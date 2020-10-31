封面故事／安全零接觸 鬼屋變身「得來速」

「Headless Horseman Hayrides and Haunted Houses」今年推出「得來速」版鬼屋。（取自臉書）

經歷了新冠肺炎疫情 後，各行各業復工都要遵守社交距離 的相關規定，在這一硬性要求下，業者不得不調整過去的經營方式，其中就包括每年萬聖節期間人氣爆棚的「鬼屋」。為了仍能在疫情下讓民眾感受節日氣氛，同時又限制人流、保持安全的社交距離，很多鬼屋今年紛紛推出「得來速」（drive-thru）版的新奇體驗，開車進鬼屋、全程無接觸，在光影和音效下開始一場獨特的鬼屋大冒險。

對於喜歡追求刺激的人來說，多在每年10月和11月開放的萬聖節鬼屋，可謂不能錯過的年度必到之地。雖然從頭嚇到尾、尖叫不停歇，但也正是這種難得一見的「撞鬼」和腎上腺素狂飆的經歷，帶給自己在現實生活中鮮少能找到的快感和樂趣。

「Headless Horseman Hayrides and Haunted Houses」今年推出「得來速」版鬼屋，安全防疫，但恐怖不打折。（取自臉書）

下載配樂 強化恐怖體驗

然而今年因受社交距離的限制，疫情期間如何繼續開放鬼屋充滿挑戰。業者腦力激盪後重新規畫和設置場景，推出「得來速」的新玩法，讓不管膽大、還是膽小的遊客，坐在各自的私家車裡也能玩一把心跳。除了現場的光影特效，民眾還可在入場前自行下載鬼屋提供的配樂、並連接到車載音響系統，感受加強版的恐怖體驗。

位於紐約上州哈德遜谷（Hudson Valley）阿爾斯特公園（Ulster Park）、有著28年歷史的主題樂園「Headless Horseman Hayrides and Haunted Houses」，曾被《紐約每日新聞》（New York Daily News）、《今日美國 》（USA Today）、《美國在線》（AOL News）等多家媒體評為世界、全美、美國東北部最佳鬼屋，也屢次登上《旅遊頻道》（The Travel Channel）、《早安美國》（Good Morning America）、《CBS晚間新聞》（CBS Evening News）等電視節目。

經營園區的Michael Jubie和妻子Nancy今年一直為能否開放鬼屋感到憂心，雖然營業高峰只有一兩個月，但為這一兩個月，需要包括演員、場景設計師、繪畫師、雕刻師、化妝師等在內的整個專業團隊長達一年的準備。眼看疫情和州府的復工政策都不明朗，8月還未確定能否開放，他主動向當地的民選官員提出了安全重開計畫，好在「他們都很支持，也給了幫助和指導」，最終才塵埃落定。

根據新的計畫，園區過去的經典項目大篷車（hayride）恐怖之旅，今年被替換成「得來速」版的「無頭騎士之路」（Dare to Ride the Horseman’s Trail），遊客需要自己駕車，行經13個電影情境般的場景，在演員、特效、音樂、煙火等多重因素助力下，開始一段難忘的鬼屋歷險記。

「Pirates of Emerson Haunted Themed Park」鬼屋改為「得來速」版。（取自臉書）

不准下車 全程戴口罩

為了確保遊客和工作人員的安全健康，所有員工、包括僵屍、巫婆、小丑等，在上崗前都要量體溫、戴口罩、保持社交距離。遊客進入園區後也要戴口罩，車和車之間拉開至少6呎的安全距離，沿路線行駛的過程中不能自行停留，必須全程待在車內並繫好安全帶，不得私自下車，但可以打開車窗，只是開窗後也需戴好口罩。如果有人出現感冒、發燒等症狀，應該待在家裡、不要參加活動。

Jubie感慨今年的操作模式相較以往確實更具挑戰性，但在這麼特殊的情況下，團隊依然充滿熱情和幹勁，為民眾打造獨特的體驗。「遊客們都太想回到疫情前的日常生活中去了，哪怕能回去幾個小時也好。所以我們會盡力確保大家的安全，也確保今年的項目能像過去一樣好、甚至比過去還要好。」

位於加州灣區的主題樂園「Pirates of Emerson Haunted Themed Park」，由Brian Fields和母親Patty、父親Karl共同經營了29年，每年都是萬聖節期間最受歡迎的娛樂場所之一。

因受疫情影響，在控制人流和保持社交距離等限制下，Fields一家擔心今年無力繼續開放，但又不想讓遊客失望，在討論後決定不如推出「得來速」版，改變經營方式、卻絲毫不會減弱恐怖的氣氛。

「Headless Horseman Hayrides and Haunted Houses」，是萬聖節經典節目。（取自遊樂園官網）

在近10英畝的園區內，遊客將駕車穿過、而非簡單行經墓園、鬼屋、監獄、海盜船等一系列驚悚之地，沉浸於煙霧、火焰、燈光、音響等特效和演員毛骨悚然的表演中。為了將緊張刺激發揮到極致，車和車之間必須間隔至少30秒才能進入園區、且保持至少約150呎的距離，前後看不到別的車，為各輛車的遊客打造獨享體驗。民眾還可提前在車內下載園區提供的配樂，活動開始時按下播放鍵，以時速3哩駕駛，即可將不同場景和背景音樂完美匹配。

根據規定，所有員工和遊客在入園前必須量體溫，演員的服裝在表演前後都需消毒，有的演員甚至戴兩三層口罩。車輛行進過程中必須鎖好門窗，現場不提供洗手間，也不出售食物和飲料，以將人和人的接觸減到最少。Fields表示，要盡全力為大家打造一個安全的環境，這樣遊客才能來得放心、玩得放心，在疫情期間依然能夠感受節日的氣氛。

「Headless Horseman Hayrides and Haunted Houses」歷來非常熱門。（取自遊樂園官網）

恐怖停車場 另類玩法

佛州奧蘭多環球影城的「Halloween Horror Nights」等鬼屋，因為無法確保遊客在室內能嚴格保持社交距離、且不方便更改場景設置，今年只能遺憾關閉。但也有不少鬼屋選擇以「得來速」的形式開放，供遊客一邊開車、一邊體驗。還有的鬼屋連開車的環節都乾脆省掉，轉而推出「恐怖停車場」（park & scare），民眾只需把車停在固定地點，即可體驗妖魔鬼怪360度的全方位「圍攻」。

「Mercy Asylum Haunted House」自2005年起，每年都將鬼屋的收入捐給「許願基金會」（Make-A-Wish Foundation），今年由於疫情，取消了所有的室內項目。負責人Jacob Blake表示，最初也曾想過推出「得來速」版，但還涉及到一些複雜的保險等事宜，就放棄了。再後來又受「drive-by生日會」的啟發，大家開車慢慢駛過壽星家門口，歡呼也好、拿標語也好、送禮物也好，都不用下車，既可以給壽星慶生、又能保持社交距離，覺得鬼屋不妨也這麼操作。

遊客們可以在手機App上約定到場的時間，屆時將車駛入車道、停在固定地點，透過車窗把善款放進收款箱內，便可關上窗戶靜待。各路妖魔鬼怪一瞬間會突然閃現在眼前，圍著車子大集結，群魔亂舞、驚聲尖叫長達五分鐘，再群體移動到下一輛車。待在車裡的民眾原本就無處可去，妖魔鬼怪們的「圍攻」下更顯「死路一條」，Blake說，「很想再給民眾帶來更多體驗，但奈何疫情和一系列的限制，我們也真的是盡力了」。