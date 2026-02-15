我的頻道

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

瑞士也過年？馬年賀歲片爆紅 3月15日加碼當地美食免費嘗

記者羅建怡／即時報導
瑞士名峰入鏡，美景讓人心動。（取材自賀歲影片）
瑞士也飄年味？這支瑞士旅遊局專為馬年春節特別製作的賀歲影片《馬上去瑞士》，以沉浸式的體驗呈現瑞士的自然景觀、城市文化與交通魅力，並向台灣旅客送上新春祝福。影片巧妙串聯瑞士著名景點與交通線路，包括紅紅火火的伯連納列車與冰河列車、張燈結彩的琉森老城、瑞雪紛飛的策馬特、銀裝素裹的少女峰區、龍馬精神的皮拉圖斯山，以及生機勃勃的鐵力士山，呈現瑞士迎春的活力與喜悅。

影片來源：Switzerland

瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜表示，2025年前10個月，台灣旅客在瑞士住宿夜次已達28,279，比上年同期增長9%，台灣赴瑞士旅遊已恢復至疫情前水準。她指出，2026年為馬年，「馬」象徵勤奮與進取，在瑞士亦代表勇氣與探索精神，瑞士國家旅遊局將以「馬」的精神持續深耕台灣市場，開展多項推廣與合作，包括3月將攜手12家瑞士旅遊夥伴，在台北舉辦Swiss Travel Weekend，與台灣旅客及業者近距離互動，並於2026年首次開展奢華旅遊目的地推廣計畫。

此外，瑞士國家旅遊局也將在3月15日（周日）下午舉辦親子同樂活動，可透過多項闖關活動拿好禮，還可在遊戲中了解瑞士豐富的自然景點與便利的交通系統，如何為親子旅遊創造全新體驗。只要通過指定關卡數，即可免費品嘗瑞士起司、巧克力、冰淇淋等點心。活動名額有限，採預約報名制，活動詳情與報名可查官方活動網頁：https://www.taipeitravelmart.com/

瑞士家庭車廂中的遊樂設施。（瑞士旅遊局提供）
瑞士也飄起紅色年味。（取材自賀歲影片）
瑞士賀歲影片畫面精彩有趣。（取材自賀歲影片）
賀歲影片《馬上去瑞士》。（瑞士旅遊局提供）
紅火的列車也入鏡。（取材自賀歲影片）
瑞士 親子 疫情

城鎮傳真／66號公路 必訪10美食據點

