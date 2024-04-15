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巴黎聖母院大火5周年 修復工程收尾 12月重新開放

中新社／巴黎15日電
法國發行巴黎聖母院珍寶主題郵票，旨在紀念巴黎聖母院大火五周年。郵票圖案為聖母院的屋頂結構。該郵票面值1.96歐元，以小型張形式印製，總印量55萬張。 （中新社）
法國發行巴黎聖母院珍寶主題郵票，旨在紀念巴黎聖母院大火五周年。郵票圖案為聖母院的屋頂結構。該郵票面值1.96歐元，以小型張形式印製，總印量55萬張。 （中新社）

2024年4月15日是巴黎聖母院大火五周年。相關修復工程已進入收尾階段，旨在為聖母院重新開放做好準備。 巴黎聖母院的塔尖及屋頂結構的修復工作進展順利，塔尖部分已經基本展露出來，體現了原本的古老風貌。不少人紛紛用手機和照相機拍攝塔尖，記錄下這一時刻。 

法國文化部長達蒂當天通過社交媒體提醒人們，這一天是巴黎聖母院大火五周年的日子。她同時強調法國總統馬克宏的承諾，即聖母院將於2024年12月8日重新開放，這是參與修復項目的人員所期盼的工作成果。據法國媒體報導，馬克宏屆時將出席聖母院重新開放的相關儀式。 

巴黎聖母院內部的清理和維護工作也進入收尾階段。這些工作比較繁瑣，包括地板的修復，彩色玻璃窗的重新安裝，內部結構的進一步加固等。 

2019年4月15日，巴黎聖母院遭遇大火，頂部被燒毀，塔尖倒塌，但主體建築得以保存。由於新冠疫情、天氣以及鉛污染問題，重建工作曾一再延遲。自2023年以來，修復工作的步伐明顯加快。

巴黎聖母院的修復工作預計在2024年巴黎奧運期間仍會繼續進行。如果巴黎奧運開幕式按原計畫在塞納河河道及沿河區域內舉行，運動員乘船經過塞納河時會看到巴黎聖母院，這對聖母院來說也將是歷史性的。

法國上周發行新一套巴黎聖母院珍寶主題郵票，旨在紀念巴黎聖母院大火五周年，郵票圖案是聖母院的屋頂結構。法國已連續發行五套巴黎聖母院珍寶主題郵票，按照發行計畫，此次發行的應是該系列最後一套郵票。　

巴黎聖母院 復工 巴黎奧運

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