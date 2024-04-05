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搶賺觀光財？英白金漢宮東翼、巴摩拉堡首度開放參觀

編譯梁采蘩／即時報導
東翼導覽是作為參觀白金漢宮國事廳的追加行程。（歐新社）
東翼導覽是作為參觀白金漢宮國事廳的追加行程。（歐新社）

英國白金漢宮的東翼中央大廳，是王室成員登上陽台前齊聚的地方；蘇格蘭巴摩拉城堡（Balmoral Castle）則是已故英女王伊麗莎白二世的臨終之處。如今英王查理決定首度開放這兩個知名王室地點供民眾參觀。不過，門票要價不菲。

英國每日郵報報導，查理國王不久前決定首度開放巴摩拉城堡，那裡是女王伊麗莎白二世生前鍾愛的度假地。查理國王表示，他想開放王室居所供一般大眾參觀，消息一出便引發王室粉絲搶票。儘管票價介於100英鎊至150英鎊仍在一天內售罄，網站也因此當機。

搶不到巴摩拉城堡門票的人現在還有另一個機會。今年夏天遊客將有首度機會參加倫敦白金漢宮的東翼導覽之旅。東翼面向莫爾大道（The Mall），每逢重大慶典王室成員都會登上東翼陽台，向廣場上的民眾揮手致意。中央大廳則是他們登場前聚集的房間。

東翼導覽是作為參觀白金漢宮國事廳的追加行程，成人票價為75英鎊，將帶領遊客穿越主廊，參觀東翼各廳。每年不定期對外開放的國事廳導覽門票為35英鎊，提前預訂可折3英鎊。

白金漢宮東翼建於1847至1849年間，將原本馬蹄形的白金漢宮圍成四面，用於容納維多利亞女王不斷增加的家族成員。經過5年多、耗資3.69億英鎊的持續修繕，東翼主要區域將於今年7月和8月對外開放。

蘇格蘭巴摩拉城堡是已故英女王伊麗莎白二世的臨終之處，也是她生前鍾愛的度假地點。(...
蘇格蘭巴摩拉城堡是已故英女王伊麗莎白二世的臨終之處，也是她生前鍾愛的度假地點。(路透)

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