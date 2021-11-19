白朗峰近在眼前 住進歐洲最高Airbnb 體驗雪季首滑

住進歐洲最高Airbnb。傳奇白朗峰近在眼前，搶先體驗雪季首滑。 (圖:Airbnb提供)

這個冬季怎麼過？Airbnb近日宣布攜手歐洲海拔最高纜車站，打造全歐洲最高房源，更邀請奧運滑雪 獎牌得主 Federica Brignone 擔任房東，滑雪愛好者們可將歐洲屋脊阿爾卑斯山最高峰白朗峰的壯麗景色盡收眼底。成功預訂的旅客，將成為這個雪季 第一位踏上白朗峰傳奇高山雪道的滑雪者。

根據Airbnb數據顯示，期間限定的「白朗峰套房」位於海拔3500公尺處，除了是歐洲境內最高的房源之外，甚至比歐洲任何 Airbnb 還要高上 400 公尺。房源由歐洲海拔最高海朋納峰（Punta Helbronner） 纜車站改造而成，入住的旅客可在大片落地窗前、零死角欣賞白雪皚皚的阿爾卑斯山，還獲得高山滑雪世界冠軍、奧運獎牌得主和首位贏得世界盃全項目總冠軍的義大利 女性滑雪好手 Federica Brignone 房東的虛擬接待。

奧運滑雪獎牌得主 Federica Brignone 將成為 Airbnb 房東虛擬接待。 (圖:Airbnb提供)

期待重返雪場的滑雪愛好者們，可以在白朗峰終極住宿體驗一次感受：

雪季正式開始前一小時，搭乘白朗峰利庫馬耶（Courmayeur）纜車。

雪季正式開始前，成為首位獨家踏上白朗峰雪道的滑雪者。

在海朋納峰纜車站的設計空間「Tavolo dell'infinito」享用特別晚餐。

在海朋納峰纜車站特別打造的房間過夜，一覽白朗峰全景。套房由歐洲經典設計元素點綴而成，如瑞士傳奇家具品牌 Vitra 的 Akari 落地燈、芬蘭知名設計品牌 Alvar Aalto 的一對扶手椅和義大利頂級地毯品牌 Amini 的 kilim 地毯。

白朗峰限定住宿體驗將於美東時間23日早上4點於 airbnb.com/montblanc 開放預訂。