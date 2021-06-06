踏足杜拜 四大建設撼人心

從哈里發塔嘹望台俯視高樓林立的杜拜市區和境外的海灘。

自上世紀後期起，阿聯酋大公國將以石油 贏得的財富致力於沙漠與海上的建設，除了在國都阿布達比建了莊嚴華麗的清真寺，又在第一大城杜拜林立高樓，期望成為歐亞非三洲的交通樞紐。

目前在杜拜，高度超過200米、50層樓以上的大廈有73幢，是世界高樓最密集的城市。去年底有機會去杜拜觀光 ，幾乎遊遍熱門景點，此文簡介杜拜四項大型建設，供準備去旅行、尤其是想參訪杜拜世博2021的讀者參考。

哈里發塔 一覽眾山小

哈里發塔標高828米，共163層，2010年後取代台北101成為世界第一高樓。此塔原名杜拜塔，建造時因資金困難，總統哈里發用他的基金會出資紓困；為了感激，此樓就改名為哈里發塔。此塔是由建築大師阿德里安‧史密斯（Adrian Smith）主設，他也是上海金茂大廈的設計師，如果不是由他主持，即使哈里發再有眼光也不一定會出資大力支援。

遙望建高828米的世界第一高樓哈里發塔。

為了這項工程，史密斯開創了新建構概念，採用Y-型，以水泥牆作核心來支撐螺旋向上的翅型架構，以達到重量及外型均衡。史密斯說，靈感得自該地區的一種花草—蜘蛛百合，此樓確實像那植物般，有不尋常的支撐結構，在複雜的各層幾何面中透露出和諧美感。他的創新引領不少追隨、模仿，在過去十年中，讓全球的樓高大幅上升。

我們當天一行80多人搭了兩輛遊覽車，到了與樓連接的世界最大商場的另一端；下車後，急行軍走了20多分鐘到達樓的底層，隨著隊伍排隊，等了一個半小時才擠上升降機。上升時電梯神速平穩，約一分鐘就抵達124層，這個世界排行第三的升降機速度確實令人贊服。

到了瞭望樓，發現樓面築有內外兩層牆壁，內部主要是販賣紀念品的商店；內外牆間的距離四尺左右，專為觀景用，排隊下樓、上衛生間等也都在內層。因為時間緊迫，所以一上去就衝向嘹望台、面對透明的玻璃牆向外向下照相，領會一下「一覽衆山小」的感受。在回程車中看看所拍的遠景，突然幻想，如果能夠在黃昏時來而在海面上有落日，會不會看到王維的「千里暮雲平」物境？

七星帆船飯店，外觀寓意捕魚的過去，也表達了光明駛向將來。

帆船酒店 嘗上等餐點

這個在杜拜名氣很響的建築位於距陸地280米的人工島上，以傳統的帆船來展示發現石油前捕魚的日子，又以閃亮豪華的帆船外觀表示駛向未來。結構後部以水泥牆作主力支撐，彎曲的Ｖ形鋼架作為載重的梁桁架，大樓高1053呎，共28層房間，每一間房的內部都包含兩層面，所以大樓實際上是56層。酒店內部金碧輝煌、極盡豪華，本來就其規畫為杜拜的地標建築，平均每晩2600美元也一位難求。

我們選擇了一天中午去吃自助餐，花125美元，雖然不便宜，但既可以品嘗廚藝，又可以欣賞內部裝潢。自助餐廳在二樓，設計寬敞豪華，中央是放食物的橢圓形餐台，一邊是放像羊肉飯之類的熟食，一邊是蔬菜水果沙拉之類的開胃食品；背面則是蟹蝦類海鮮，側面排列很多甜品糕點。食物種類不多，可是很美味、也很充分。烹調相當細膩，味道也很可口，當然每人口味不同，感覺不盡相同。

我們覺得這家飯店相當公道的，杜拜的食材本就昂貴，但是供應的食品都是上等，也很新鮮。

現在全球都遭受新冠疫情影響，所有走豪華路線的行業都遭受重大損失，連在美國 首屈一指的Neiman Marcus都準備宣布破產；帆船飯店方面，發現5月20日最低房價降至1080美元一晩，6月初也有一千出頭。目前石油價位低落到近乎零位，但願一切都能撐下去。萬一還有機會，希望能到這座人工島上走走，也許該到他們的海底餐廳品嘗美食，不是為了座落在海底的噱頭，而是在昂貴的價格下，這家飯店可能表現出真正的廚藝。

棕櫚島電車行駛時能望見遠處月型島上高樓及近旁的公寓別墅。

棕櫚島 乘單軌電車

這項被稱為世界第八奇觀的建設是在朱美拉區外的阿拉伯海灣，填出一個棕櫚形的人工島；1主幹17枝瓣，再加外圍有車輛可通行的隧道，替繁華的市區增加了1380英畝的土地。政府花了120億美元在17枝葉島上蓋了1500幢面海的別墅，在主幹上建了單軌電車，蓋了2500戶公寓，也在全長17公里的新月島上建了觀光旅館。工程請了國際填海專家、潛水員、振動壓縮専才，引用高科技，如GPS導航的各項設備才得以完工。

由於政府領導人堅持不用水泥、鋼筋，只用沙石填基穩固，難度增加許多。建成後此地區的經濟固然受益，卻引起不少環保問題，包括流沙增加，漁獲減少，珊瑚層被覆蓋，污染增加。

我們的遊覽是一個周五上午，遊人不多，行程很輕鬆，就是坐坐單軌電車。電車在棕櫚形的主幹來回行駛，共有四站，單程差不多15分鐘就到島的另一端。

陳列在單軌電車起站的棕櫚島模型。

起站的大平台前有全島的平面模型，牆上還掛了由太空站照的棕櫚島照片。列車管理自動化，行駛很平穏，從窗口兩側遙望，有時也可瞄到遙遠的海面。

對於喜歡安靜的旅遊者、或者對工程有興趣的遊客，這裡確是不錯的景點。只是只緣身在此「島」中，看不見建設的全貎，對這地的旅遊就印象不深。如果有時間能到彎月形的旅館飯廳俯看島的景觀，或在外端海邊散步，既可細履平沙，又可感受外海波浪的高度，定會增加更多旅遊的樂趣。

奇蹟花園 品花海甜美

這個大花園座落巿郊，全園占地7萬2000平方米，有超過5000萬朵花、含70種類。CNN在2017年8月還特別介紹這座世界最大自然的花園，因在沙漠中栽植花園不易，因此取名。

此處用各種花朵植物裝飾成各式生物模樣，有如在美國新年的花車遊行，多彩多姿。不過這裡畢竟與加州不同，每天一株花需要6升的水灌溉；一顆15到20尺高的樹，每年維持費近2000美元。且那麽多花的灌溉，每天還得在上午8時前蒸發不大的時候完成，維持費用確是天價。

我們的旅遊是在大年初一，人山人海，擠得水洩不通。進了花園大門才看清楚整園像橢圓形的操場，沿途欣賞各式花朵植物造型，看到了花堡，也看到一個約三層樓高的仰臥女巨人，全身包括垂下的長髮上都裝飾了各種花朵植物根莖。

世界最大的奇蹟花園建於沙漠，花朵裝飾成各式物體形象，多彩多姿。

之後乘車遊覽園區，看到各類巨型動物造型，也看到飛機、汽車等造型，都被繁花綠葉密密地打扮。最後走向花園中的高壇俯瞰全景，這座花園不像歐美、東方很多的庭園那麽優雅，他們的設計看不出全境，頗有「數大就是美」的概念。可惜的是一直到離開花園時，還沒有參透在錯雜紊亂中找到的規律，這能夠算現代美？

早了五分鐘出園門，在䕃涼下等，無意的看到一家老中小三代，像是來此創業的中年人帶全家出來遊玩。看到他欣慰又自豪的表情，其實這個表情表現在人潮中許多人臉上。如果這也是原意所追求的，那麽這座花園的設計是成功的，它追求到花海的壯美，也得到人海中的甜美。