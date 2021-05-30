西班牙馬德里 古典狂野並存

塞哥維亞古維馬高架渠正面。

2019年4月初展開了我們南歐之旅，遊畢葡萄牙後，我們從里斯本飛到了西班牙的馬德里，只見市容整潔美觀、並路過當地最著名的地標西貝雷斯廣場，建築物氣派非凡。我們下榻在巴士總站附近，當晚先品嚐了西班牙的Paella海鮮飯、老闆還贈送了一盤橄㰖開胃，味鮮料佳，大飽口福。

馬德里皇宮一角。

馬德里王宮 保留輝煌時光

下榻的民宿離馬德里王宮不遠，為了避開人潮，次日清晨我們就朝著王宮前進，到達王宮周邊已覺氣勢不凡。馬德里王宮是在菲利普五世在1734年聖誕前夕王宮一場大火後，聘請義大利 建築師尤瓦拉（Filippo Juvara）於1764年完成；之後王室一直居住於此，直到1931年阿方索十三世流亡海外。

現任國王菲利佩六世不住於此，但王宮仍然用於國事活動、國王有時來此上班；如果看到王宮屋頂有二面旗幟同時升起，或許有幸能看到國王。馬德里王宮是西歐最大的王宮，也是歐洲現存的第三大王宮，僅次於法國凡爾賽宮及維也納王宮，占地約13萬5000平方公尺，內有3418個房間，保存大量精美的油畫、瓷器、金銀、鐘表、兵器，還收藏西班牙著名畫家戈雅、維拉斯奎茲以及義大利巴洛克畫家卡拉瓦喬的作品。

西貝雷斯廣場，馬德里最著名廣場。

進入王宮大廣場上可以感受到王宮極其雄偉壯觀，入內後見那一長排的階梯、高聳的柱子、細膩的壁畫，金色的壁燈、天花板上來自米開蘭基羅瑰麗的畫作，金壁輝煌。每個房間均有不同的主題，間間均有華麗壁畫、其中不乏許多東方的收藏、中國主題的房間、精雕細琢的雕刻及吊燈，西班牙皇家輝煌時代豪奢、氣派，不可一世表露無遺。今日行程滿檔，直奔對面的阿穆德納聖母教堂（Almudena Cathedral)。

阿穆德納教堂內觀。

教堂與王宮遙遙相對、連色系搭配上都相同，莊嚴神聖又美麗，尤其是教堂的圓頂呈現緞面絲質般的閃耀，是天主教馬德里總教區主教堂。這座教堂的歷史與王宮在1561年自托雷多遷都馬德里起息息相連，卻遲至1879年才動工，哪知1936至1939的內戰停工，於1950年復工，遲至1993年在教宗若望保祿二世的祝聖下，於1993年6月15日正式啟用。內部雕梁畫棟，肅穆又華麗，當時正在舉行彌撒，我們隨即退出教堂，朝聖米格爾市場覓食去。

塞哥維亞城堡內。

塞哥維亞城堡 如童話世界

普拉多美術館 是世界上最偉大的博物館 之一，也是西班牙繪畫作品最全面的美術館，收藏15至19世紀西班牙和義大利的藝術珍品，以西班牙戈雅的作品最為豐富，館前就有弋雅的塑像，其中的鎮館之寶──宮女是必看之畫。時間有限，先去觀賞國寶級的「宮女」，畫中描述人物為西班牙王室成員，雖是一幅油畫，看起來如攝影作品層次分明，是維拉斯奎茲1656年作品，也被推崇為他的最高成就。

弋雅所繪的裸體與著衣的「馬哈」人氣也很旺，馬哈在西班牙語中指的是姑娘或漂亮姑娘，裸體馬哈創作於1797至1800年間，當時西班牙是一個宗教法規嚴厲的國家，禁止描繪裸體，乃有另一幅同模樣的馬哈。據說裸體的馬哈是弋雅身亡後在他的寢室內發現的，更是讓當時的人們想入非非。

塞哥維亞城堡遠眺。

接著前往馬德里北邊，參觀古羅馬高架渠和塞哥維亞城堡。塞哥維亞主教堂完工於16世紀，是西班牙最後的哥德式建築，1987年列入世界遺產；這是一座建於12世紀岩石砌出的城堡，據說是迪士尼白雪公主城堡的原型，臨崖而建，視線遼闊，是飽覧塞哥維亞城及附近平原最佳位置。首先穿過城門、一旁有身著騎士裝的街頭藝人，兩旁樹蔭及初春的花朵綻放，廣場上一望無際的大平原、乳黃色磚牆、圓圓尖塔類似女巫帽的城堡，還有那護城河環繞，彷彿置身童話世界。

文化遺產古羅馬高架渠則是如地標般的水道橋，全長894米，高處達28米，橋體二層有167個拱門，迄今已聳立2000年。這座高架渠由羅馬人在公元一世用2萬多塊粗糙的花岡岩巨石相互支撐而成，石塊間並無任何黏合材料，而水還得從中穿越而過，真不可思議！

佛朗明哥舞 熱情浪漫交織

當晚回到市區後，前往號稱是全球第一個跳佛朗明哥舞表演的劇院，看完後覺得物超所值，外子甚至還想再看一次。

舞台現場連舞者共五人，一人手彈吉他，一人吟唱，另外兩人在旁喝彩打拍子。先是一位女舞者穿著西班牙傳統的大紅色舞衣登場，熱情奔放的佛朗明哥舞就此展開，現場充滿了激昂沙啞的歌聲，有著吉普塞人的蒼傷；舞者時而快速、時而緩慢移動，抖動著紅色舞衣，牽動著我的視線，一氣呵成。接下來是位帥氣男舞者，鏮鏘有力地隨著吉他及歌聲激盪起舞，那神態動作腳步及舞姿，緊緊扣住心弦。

第三位身著白色舞衣的女舞者更是讓我震撼，全身充滿了力與美卻又細膩的舞蹈，愛恨情仇表露無遺，神秘又令人痴迷；接著男女共舞及吉他手演奏，無懈可擊，一小時的節目，意猶未盡。時至今日，但凡想到西班牙，這場舞蹈即在心中蕩漾，甜點美食、神話般的古堡、浪漫熱情的舞蹈聚集一天，擁抱它們進入甜蜜的夢鄉。

托雷多古城。

托雷多 西班牙最久首都

次日搭乘公車南下，見古城托雷多轟立在山坡上，護城河環繞著它。托雷多城是西班牙歷史上最重要也是時間最久的首都，又被稱為「時間停止在16世紀的城市」。

到古城後第一站就是馬約爾廣場，各式攤位林立，類似遊客中心，廣場附近有紀念品商店、餐廳及觀光小火車。因為小火車途中會經過古城對岸的觀景台，可以一睹古城的全貌，我們買了小火車票先參觀一下這古城，車上有中、英文解説，小火車繞著古城邊的馬路一路下坡，穿過橋後來到河對岸。

托雷多火車站外。

古城東、南、西三面被塔霍河環繞，延途景色秀麗壯觀，小火車在觀景台停下，此處是欣賞托雷多全貌最佳點，遠處的阿爾卡沙城堡、托雷多大教堂的高塔盡收眼底。

返回市中心後，我們漫步在城內，街道上除了餐廳、紀念品店外，還有許多售賣中世紀刀劍及盔甲的店家，原來托雷多以前以製造兵器聞名，據說電影魔戒裡的劍全都是在此製造，只是這些物件真不知道購買者該如何保存。另外，托雷多的杏仁甜點Mazapan在西班牙是最出名的，可別錯過。

聖米格爾市場。

我們走馬看花隨興所至，此城最宏偉壯觀的阿爾卡沙城堡中亦存放許多刀劍，如今已是博物館。古城中保留了大量中世紀不同風格的建築，哥德式、摩爾式、巴洛克式及各式各樣的教堂、清真寺、王宮城牆等70多處，其中以13世紀就開始建造、耗時約300年才竣工的托雷多大教堂名氣最大；外觀氣派、內部奢華，媲美王宮。教堂對面即是市政廳及總主教府，所到之處都是古蹟，當走在古城狹窄的巷弄中，踏在千年的石板路上，坐在歷經戰火的古城牆上小歇片刻，彷彿置身於中古16世紀，如夢幻般令人尋味的城堡，已刻印在腦海中。

馬德里匆匆數日，體驗中世紀的文化資產、大師級作品、建築物，舞蹈、美食與甜點，所到之處皆是驚喜，實為旅遊一大享受！