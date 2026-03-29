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東京櫻花到處滿開但天氣變壞了 日旅達人建議這些賞櫻地點

記者陳智華／台北即時報導
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日本氣象廳28日宣布東京靖國神社染井吉野標本木滿開。圖為去年東京櫻花開花情形。（本報資料照片）
日本氣象廳28日宣布東京靖國神社染井吉野標本木滿開。圖為去年東京櫻花開花情形。（本報資料照片）

日本氣象廳昨天（28日）宣布東京靖國神社染井吉野標本木滿開，比平均早3天，比去年早2天。日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，東京應該已經進入染井吉野到處近滿開，但今年有點慘，等染井吉野真正滿開後，天氣都不好。今天是晴天，但下午3時後變多雲，明天開始天氣又要變差。今天的景點選擇，很重要。

林氏璧說，不要去東京賞櫻只知道千鳥淵和目黑川，如果很怕人擠人，推薦幾個東京賞櫻人應該不會很多的遺珠景點。

1，舍人公園：林氏璧指出，堪稱北東京的賞櫻秘密基地。距離市中心稍遠（搭乘日暮里-舍人線直達），但換來的是極為開闊的視野。園內有超過1000株的櫻花，最壯觀的是當年日美友好象徵，美國回贈的櫻花苗木長成的「雷根櫻」。從早開櫻種到晚開櫻種都很豐富，是花期很長的地方。

2.神田川沿岸：江戶川公園，面影橋週邊，神田上水公園。林氏璧指出，有體力的話，可以從江戶川公園沿著神田川一路走下去。

3.ARK HILLS周邊西班牙坂，櫻坂。林氏璧指出，同為森集團的都市計畫，這裡的櫻花樹齡已經超過40年，非常壯觀，形成一條長達1公里弧形的櫻花隧道。在ARK Hills園區內及週邊三面道路（櫻坂至西班牙坂）上約有130棵染井吉野櫻，連接South Tower和ARK Hills的天橋是拍攝西班牙坂山櫻花的最佳地點，從橋上從不同的角度欣賞櫻花。晚上點燈也很推薦。

此外，林氏璧指出，還有石神井川、播磨坂等。石神井川沿岸（特別是板橋區役所前站附近）有超過一千株櫻花，河道兩旁的櫻花幾乎要垂到水面。播磨坂位於文京區的高級住宅區內，是一條寬闊的斜坡道。道路中央設有綠地步行帶，讓人可以走在櫻花樹下。在1960年代種下了約120株櫻花，如今已成氣候。

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