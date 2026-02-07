我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

盧秀燕擬3月訪美 涉外人士：美要試探是否維持台灣親美路線

傳SpaceX延後火星計畫 轉向聚焦2027登月任務

桃機「馬上啟程」布置迎馬年 幫旅客寄送新年祝福明信片

記者季相儒／桃園機場即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布置以「奔馳馬姿」象徵福氣隨行，於第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術，圖為第三航廈北廊廳。（記者季相儒／攝影）
布置以「奔馳馬姿」象徵福氣隨行，於第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術，圖為第三航廈北廊廳。（記者季相儒／攝影）

馬年春節將至，台灣桃園國際機場公司以「馬年」為主題，推出春節航廈布置主視覺「馬上啟程」，結合機場場域特色與年節意象，以紅、金為主色調，搭配煙火與吉祥紋樣，傳遞「新年啟程、順利出發」祝福，為往返旅客營造喜慶溫暖的迎賓氛圍。

機場公司表示，本次春節布置以「奔馳馬姿」象徵福氣隨行，煙火則寓意歡喜過年，並融入航機等機場元素，呈現旅程啟動、萬象更新的年節意象。第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術，航廈服務台、玻璃門與牆面等處也延伸主視覺設計，讓出發、抵達與短暫停留的旅客，都能感受濃厚年味與祝福。

除視覺布置外，機場公司同步推出「馬上啟程」旅途祝福互動活動，打造結合科技的年節體驗。旅客可於第一航廈服務台周邊、第二航廈接機大廳木質牆旁及報到大廳服務台周邊、第三航廈北廊廳D15R登機門等指定區域，掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並書寫祝福文字，前5,000名可獲得客製化實體明信片寄送服務。名額額滿後，仍可持續投稿、儲存並分享至社群平台，為旅程留下紀念。

機場公司也提醒，春節連假出國人潮眾多，建議旅客提前3小時抵達機場，預留充裕時間辦理報到與通關手續。進入安檢線前，請先將隨身水瓶倒空，並取出筆電、平板與行動電源，配合脫下外套、帽子與皮帶，以提升通關效率。前往降雪地區的旅客，防滑冰爪請改以託運方式辦理，行動電源亦須依各航空公司規定妥善收納，共同維護飛航安全與旅程順暢。

以馬年為主題，結合機場場域特色與年節意象，以紅、金為主色調，讓出發、抵達及短暫停...
以馬年為主題，結合機場場域特色與年節意象，以紅、金為主色調，讓出發、抵達及短暫停留的旅客皆能感受濃厚年味與歡迎之意。（記者季相儒／攝影）
布置以「奔馳馬姿」象徵福氣隨行，於第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳設置高約4公尺...
布置以「奔馳馬姿」象徵福氣隨行，於第一航廈出發大廳及第三航廈北廊廳設置高約4公尺的馬年立體雷雕裝置藝術，圖為第一航廈出發大廳。（記者季相儒／攝影）
機場公司同步推出「馬上啟程」旅途祝福計畫，旅客掃描QR Code進入互動頁面，上...
機場公司同步推出「馬上啟程」旅途祝福計畫，旅客掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並寫祝福文字，為旅程留下難忘回憶。（記者季相儒／攝影）
掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並書寫祝福文字，前5,000名可獲得客製...
掃描QR Code進入互動頁面，上傳照片並書寫祝福文字，前5,000名可獲得客製化實體明信片寄送服務。（記者季相儒／攝影）

春節 行動電源 桃園國際機場

上一則

「日本第一朝市」開箱 每周開放一天 今年首度雪季現身

延伸閱讀

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕
紐約海港博物館慶馬年 免費賞舞獅 還有「舞獅紙鏈DIY」

紐約海港博物館慶馬年 免費賞舞獅 還有「舞獅紙鏈DIY」
喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市

喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市
中國春節

中國春節

熱門新聞

冬天在日本運動包括滑雪或登山等，切勿穿發熱衣。雪攀示意圖，與新聞無關。（AI生成）

台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

2026-02-02 18:24
澳洲塔斯馬尼亞省朗塞斯頓的卡塔拉克特峽谷自然保護區第一盆地。資料照片。（路透）

AI生成旅遊文推薦「不存在的溫泉」 在地人傻眼：誰找到就請喝酒

2026-01-31 04:41
能同時遠眺富士山與五重塔、長年被譽為「櫻花必拍打卡景點」的日本山梨縣新倉山淺間公園，今年春季因為「觀光公害」不堪負荷，確定取消櫻花祭活動。中央社

觀光公害不堪負荷 富士山新倉山淺間公園櫻花祭喊卡

2026-02-04 16:28
華航2月1日起推出全新白瓷質感豪華經濟艙餐具，新款「多功能盤」、「配菜盤」提升盛裝的實用性與用餐體驗，「主菜皿」則為輕量化陶瓷製成，更符合永續趨勢，為旅客帶來視覺與味覺交織的高空饗宴。(華航提供)

華航升級豪經艙服務 享優先報到櫃台、新機上備品

2026-01-29 00:40
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（本報系資料照）

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光 台灣因這理由入選

2026-01-20 18:16
圖為中客參觀日本東京淺草寺。（美聯社）

中國外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

2026-01-26 18:03

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角