中國外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

記者楊德宜／台北即時報導
圖為中客參觀日本東京淺草寺。（美聯社）
中國外交部領事司官方微信帳號26日發布訊息，指近期日本治安差、地震多，「提醒中國公民春節期間避免前往日本」。對此，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由。「機票還不訂起來」。台灣網友表示，「忽然有點想訂機票了」、「我真的可以這麼幸福嗎？」

中國外交部26日發布提醒，「近期日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發。部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。農曆春節臨近，外交部和中國駐日本使領館提醒中國公民近期避免前往日本，提醒已在日中國公民密切關注當地治安形勢，以及地震和衍生災害預警信息，提高安全防範意識，加強自我保護」。

林氏璧表示，在中國外交部發布上述提醒前不久，中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空等3家中國最大的航空公司都發布通知，將往來日本與中國之間航線的免費退改票期限，從原定的3月28日大幅延至10月24日。此外，2月份往來中國與日本的航線中，目前已知有49條航線被全部取消，數量高於1月份；同時，1月份中日航班取消率已達47.2%，較2025年12月上升7.8個百分點。

「一樣的話去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由」。林氏璧表示，10月24日，一口氣到了接近機場退稅開始實施的11月1日。怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。「是的，日本真的是很危險的國家呀」。前幾天有公布去年最後幾個月日本百貨公司營業額整體下降。「你各位多多去日本的百貨公司巡巡呀」。

其他網友表示，「有這種好事？該買機票了」、「其實日本還有火山和海嘯喔，而且這陣子真正麻煩的是雪災。所以中國人，兩百年內都別去日本旅遊吧」、「希望這個公告盡量延到暑假，危險的地方讓我們去就好」、「難得我同意對岸的方法，應該禁止中國人去日本」、「拜託，這種好政策請務必要堅持下去，好還給大家一個乾淨的賞櫻空間」、「日本治安確實不好（誤），我常常一回過神就亂花很多錢了」、「真的很危險，這我可以作證中國外交部沒有說謊，留給我這種喜歡冒險的人去就可以」、「剛查本周要入住的飯店又降價了，大約又是這個原因」。

也有網友說，「人在札幌，還是有一堆中國人」、「剛從札幌回來沒幾天，札幌還是一堆中國人，國泰飛香港班機人滿為患」、「剛從東京回來，覺得中國人超多」。

日本 地震 機票

