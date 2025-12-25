中客減少效應浮現 日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

我的頻道

日本一向是台灣出國觀光的熱門選項。近日台灣虎航開航高雄-熊本、台南-熊本新航線，強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性，23日在日本阿蘇熊本機場舉行首航儀式。（台灣虎航提供）
日本一向是台灣出國觀光的熱門選項。近日台灣虎航開航高雄-熊本、台南-熊本新航線，強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性，23日在日本阿蘇熊本機場舉行首航儀式。（台灣虎航提供）

中日外交摩擦對訪日中國客動向影響浮現。日媒報導，日本部分的地方政府，將熱切的目光投向來自台灣的遊客。其中，台灣旅行社著眼於台灣出發的包機高上座率，本月推出巡遊高知等3縣的旅遊團。也有數據顯示，訪日回頭客人數較多，接待方也著力留住這些遊客。

共同社25日報導，日本國家旅遊局估算數據顯示，1-11月訪日外國人達到3906.56萬人次，有望全年突破4,000萬人次。按國家或地區分，中國最多，約為876萬人；台灣位列第3，約為617萬人次。

報導提到，中方11月時為抗議日相高市早苗在國會的涉台答辯，提醒公民避免赴日，各地赴日航班和住宿紛紛取消。報導引述台灣的團隊遊相關人士分析稱，「親日的人很多、地理上也較近的台灣的存在感或增強。」

其中在高知縣，2023年5月至2025年11月期間，台灣飛往高知的國際航班，平均上座率超過9成，高知縣政府職員形容其為「觀光振興大動脈」。

高知縣也對去年12月至今年3月期間來自台灣的遊客做問卷調查，作答的103人裡訪日次數平均為9次。據分析，很多台灣人應該已訪日多次，該縣也致力於透過文化、體育推動交流。

報導提到，本月15日，在設有坂本龍馬像的高知市桂濱，台灣觀光客一邊抬頭仰望龍馬像，一邊聆聽導遊介紹。該團由台灣的旅行社策劃，有18人參加。周遊香川、高知、愛媛的7天6夜團價格約為30萬日圓（約1923.7美元），但受到參團遊客好評，旅行社也力爭每月實施。

