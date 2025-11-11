亞洲最閃耀聖誕 「香港繽紛冬日」中環8大地標首度化身巨型光影畫布

遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚5點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」。（港旅局提供）

歲末年終，香港 再度化身亞洲最閃耀的冬日旅遊勝地，全城都沉浸在美好的節慶氛圍。「香港繽紛冬日巡禮」將於11月14日至2026年1月4日登場，亮點包括中環化身「冬日小鎮」、20米高巨型聖誕樹、 浪漫「星光長廊」、置地廣塲中庭大型互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，以及中環8幢地標首度聯手呈獻沉浸式「光影匯·中環」。

此外，香港旅遊發展局還推出「繽紛冬日賞」，精選逾300項優惠，並設一站式平台方便規劃冬日行程。跨年 倒數煙花匯演則是壓軸盛事，點亮全城夜空，締造難忘節慶回憶。

11月14日起，中環皇后像廣場花園將化身成「聖誕天地」，遍布飛船、小木偶及小火車等充滿童趣的多彩經典玩具。臨近聖誕節 ，現場還會上演聖誕頌歌表演，聖誕老人也會驚喜現身。由12間小木屋組成的聖誕市集於11月28日登場，帶來節日主題餐飲、應節精品和節日限定工作坊，歡度冬日歡樂時光。

聖誕天地的閃亮焦點還有20米高巨型戶外聖誕樹，相當於6層樓高，遮打道沿途逾30棵樹木也將掛上璀璨的閃爍燈飾，為中環街頭注入浪漫的冬日光景。

遮打大廈入口上空也將懸掛精緻的聖誕樹燈飾，每日晚上5點，燈光點亮遮打道，漫步於金光璀璨的燈海，遊人可抵達置地廣塲中庭的「Noëlia at LANDMARK」，設有多個獨特打卡熱點，並展出全港最大型12 X 12米祈願湖。

今年「香港繽紛冬日巡禮」的另一矚目焦點，還有首度登場的沉浸式「光影匯·中環」。11月28日起， 環繞聖誕天地的中環8大地標建築將破天荒化身巨型光影畫布，結合3D投影技術、燈光效果及節日樂韻，上演一場震撼視聽的感官盛宴。

「香港繽紛冬日巡禮」可查詢：http://www.discoverhongkong.com/winterfest/tc。