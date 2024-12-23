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探尋復古又多元的越南風情

記者羅建怡／專題報導˙攝影 圖／峴港洲際酒店提供
古鎮最常見的，莫過此類燒烤攤。
古鎮最常見的，莫過此類燒烤攤。

世界文化遺產地會安古鎮（Hoi An Ancient Town）是近年越南旅遊的熱門地點之一，會安在17世紀就是重要的運輸港口，也是絲綢之路其中一站，古鎮因此融合了中、日、越的建築風格。傍晚時分絕美，橘黃夕照灑落河面，遠橋、古建築、小船與盞盞水燈漂游，店家繽紛多彩的燈籠陸續亮起，人力車穿梭巷弄間，燒烤飄香，充滿著復古又多元的異國風情。

會安古城風華 燈籠夜景美食雲集

曾經繁華的會安古城，如今成為觀光重鎮，老建築裡或者販售著各式文創商品、越南伴手禮，或是保留破落的庭院，散置著桌椅，老樹穿頂間，飄散著咖啡香氣。這裡不像河內或胡志明市般擁擠、混亂，小巧蜿蜒的小鎮，保有著閒散與古意，優雅地在秋盆河邊，兀自展現千年風華。

旅人必經的「日本橋」，橫跨著秋盆河，橋寬只有兩公尺，目前整座橋是被包裹起來的。橋的兩側有狗與猴子蹲坐的雕像，據說是古時日本的吉祥物，也有一說代表此橋在猴年開工、狗年完工。另一處景點「福建會館」，是古城內諸多會館最大的一處，1759年由福建華僑所建。

遊人必拍的燈籠夜景，映襯著河、橋與老建築，別有一番風情，不少夜市店家會以燈籠布置為打卡牆，人在其中，恍如進入另一個時空。入夜的秋盆河面，也有許多人放水燈祈福，盞盞發光，也可坐上小船遊河賞景。

會安餐廳多，這裡也是知名的美食之城，許多越南菜的開頭會寫著「會安」兩字，代表來自此地、口味獨特。必點推薦有高樓麵（Cao Láu），據說此麵限定使用會安郊區水井中的水源。另一款是以米粉為主食、精巧的將蝦醬包裹其中的白玫瑰（Bánh Bao Bánh Vác）。另有炸雲吞（Hoành Thánh Chiên）、魚餅粉（Bún Chả Cá）、雞肉飯（Cơm Gà），都值一嘗。

峴港洲際酒店 鬼才設計充滿猴趣

越南另一個熱門景點，峴港國家級自然生態祕境山茶半島（Son Tra Peninsula），有一所獨立於山海之間的奢華旅宿「峴港洲際酒店」（InterContinental® Danang Sun Peninsula Resort），除了幽靜、獨享美景，酒店請來世界知名的建築鬼才大師Bill Bensley設計，充滿「猴趣」、令人莞爾。

此外，沿著山坡建築，主要交通工具竟是纜車，交錯在藍與綠兩大自然色系之間，絕美、也頂奢。

有人說，這裡是Bill Bensley築造一處「神話與奢華的交會之地」。我倒覺得，此間充滿了Bill Bensley獨絕的設計之眼，與他時不時透露出的趣味童心。像是入門的第一景，時常被「WOW」的一聲所取代，視野望去是雪白色的水池造景，水中紅蓮盛放，接著一望無際的大海與海風襲面，迎向海的兩側，鋪滿白色舒適的軟墊，像似東南亞常見的休憩亭，靜靜的海浪沖刷、風吹樹林聲，讓心瞬間靜了下來。

以創意搞怪聞名的Bill Bensley，還依著山坡高度，將飯店畫分為四區，順著高度而下、分別是天堂（Heaven）、天空（Sky）、陸地（Earth）及海洋（Sea），同時以纜車「Nam Tram」連結，車廂發想自當地的竹籃船，而山茶半島又別名為「猴山」，因此不僅纜車造型有趣，船首裝飾一只懷抱椰子的鑄鐵猴，更讓人會心一笑。

峴港洲際共有201間客房，每間房數大幽靜，或者臨海、或是面山，入房第一景都是繽紛靈動的猴兒地毯，書桌前的小窗景、透望著落地窗，窗後就是大海，同樣的層層布景，讓旅人再次心動。房間數大的露台，有沙發、高台與座椅，望山或瞭海、視野皆開闊，有趣的是，時有真實版的山林猴兒來相伴，落地窗還加碼註釋：必得鎖上兩次，僅鎖一次，猴兒會開鎖。

享米其林料理 漂浮包廂觀賞海景

住進峴港洲際，必嘗的料理之一，是請來法國米其林三星大廚Pierre Gagnaire 坐鎮的La Maison 1888，他帶來的是秉持一貫顛覆傳統的烹飪哲學，但在法國料理的味道和靈魂裡糅合了越南元素。

餐廳的建築如豪宅，Bill Bensley以想像創造了一個生活在其中的虛構家庭，以空間設計精彩述說這一家人的故事。

網美最愛的一景，則是餐廳Citron、被稱為「奇幻漂浮包廂」的區域。這也是Bill Bensley大膽的奇幻手筆，有如漂浮半空的圓形用餐包廂，發想自越南竹笠，帽尖的部分臨著海洋，遠望，如同漂浮的巨大竹笠。

位於海洋層的「HARNN Heritage Spa」，由泰國頂級香氛品牌HARNN的創辦人 Paul Harnn打造。

Bill Bensley以越戰時期美軍的活動營舍樣式、打造坐落在潟湖畔的療程室，昔日歷史的創傷、今日療癒之所，相對應照別有深意。

入住此間，除了美景、美食與SPA，還有各種精彩活動，包括水上運動、健行、晨間瑜伽、料理課程或傳統工藝體驗，也可以參加自然生態小旅行，走訪棲息於山茶半島的動植物、鳥類及昆蟲，還可一探瀕臨絕種的白臀葉猴。

峴港洲際陽光半島度假酒店鄰近峴港國際機場，距離機場約45分鐘車程，開車1小時可達會安古城（Hoi An Ancient Town）。

搭人力車遊古鎮，別有風味。
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古鎮之夜，乘船慢遊是不少玩家的推薦體驗。
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展現專屬越南的時代創意。
展現專屬越南的時代創意。
法國米其林三星大廚Pierre Gagnaire坐鎮的La Maison 188...
法國米其林三星大廚Pierre Gagnaire坐鎮的La Maison 1888，餐點細緻非常。
搭纜車可從天堂到海洋，纜車設計也別有巧趣。
搭纜車可從天堂到海洋，纜車設計也別有巧趣。
老建築裡喝杯咖啡，沉浸在歷史感中，或靜看往來遊客，也是一趣。
老建築裡喝杯咖啡，沉浸在歷史感中，或靜看往來遊客，也是一趣。
私人海灘靜享海之美。
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會安知名的在地小吃「高樓麵」。
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SPA必要體驗。
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越南 日本 東南亞

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