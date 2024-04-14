「春經濟」來了 北京地鐵出現「哈利波特」九又四分之三站台

「哈利波特」經典場景「九又四分之三站台」亮相地鐵北京大學東門站內，吸引民眾前來拍照打卡。(中新社)

「不是英國去不起，而是北京地鐵更有性價比。」日前，京城地鐵上新一處「哈利波特 」主題微景觀，備受青年人歡迎，在遊人如織的北國春日裡，儼然與戶外春景一道組成別樣的新景致。

紅磚牆、小拱門、復古皮箱……電影「哈利波特」中的經典場景──「九又四分之三站台」出現在地鐵北京大學東門站內，前來拍照打卡的年輕人絡繹不絕，場面一度火爆到工作人員需要拉起警戒線，管控人流秩序。

北京大學東門站，月台中間過道處的每一根立柱都被紅磚樣式的海報包裹，最裡側兩根立柱前分別放置了一輛原樣復原的行李車，車身如電影中一樣半截沒入牆體，車上有三個紅色的小皮箱和一筐黃色的紙卷軸。

「哈利波特」經典場景「九又四分之三站台」亮相地鐵北京大學東門站內，吸引民眾前來拍照打卡。(中新社)

逼真復古的魔法風在地鐵站 內被營造出來，令民眾樂在其中。「沒想到在地鐵站裡也能看到哈利波特元素，真是太驚喜了！」在北京讀大學的「哈利波特」系列作品粉絲雷任，在社交媒體上看到後，特意身著法師袍在月台前留影紀念。

其實，如「九又四分之三站台」這般的微景觀在北京地鐵內早已不是新鮮事。20世紀80年代，北京地鐵2號線首次在車站站台設置了六幅壁畫，開辟了中國內地地鐵公共藝術品設置的先河。

「哈利波特」經典場景「九又四分之三站台」亮相地鐵北京大學東門站內，吸引民眾前來拍照打卡。(中新社)

現在，在京城各地鐵站皆能看到富有設計感的文化元素，不過主題微景觀的推陳出新，在近年才更加頻繁。此次北京地鐵上新也是為了配合眼下京城的春季文旅熱潮，給「春經濟」添一把火。

「擠在地鐵月台上觀光 的人都快趕上戶外賞春踏青的人了，這事還真是頭一回見。」與雷任同行的北京學生齊思欣坦言，自己對「哈利波特」興趣一般，但被在京城地鐵站裡建景點的創意驚艶到了，於是便也跑來一瞧究竟。

「哈利波特」經典場景「九又四分之三站台」亮相地鐵北京大學東門站內，吸引民眾前來拍照打卡。(中新社)

隨著天氣回暖，不僅在北京有大批市民和遊客走入城市和郊野踏春消費，以戶外賞花為核心的春季文旅玩法已成為中國各地民眾的心頭好。中國出行平台的最新數據顯示，截至今年3月，賞花遊的熱度同比上漲超過3倍，各地公園、旅遊村鎮等陸續迎來遊玩潮。

分析人士指出，「春經濟」升溫是接觸型消費、文旅消費等消費熱潮的表現之一。場景是「春經濟」的核心要素，在立足於春季的自然場景外，利用交通樞紐人流大、接觸多的特性，構建室內景觀也不失為滿足民眾文旅需求的一種好嘗試。