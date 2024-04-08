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搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

前往日本旅遊 常客心得助你克服文化隔閡

編譯季晶晶／綜合外電
東京一景。（歐新社）
東京一景。（歐新社）

日本深具旅遊魅力，但與其他國家存在文化隔閡，財經網站CNBC徵求經常前往日本的美國遊客為海外訪客提供建議如下：

1.輕聲細語，不留垃圾

日本文化講究尊重環境和周圍的人，所以搭乘公共交通工具和周圍有其他人時不要講電話，而日本很難找到垃圾桶，可學當地人準備袋子把自己的垃圾隨身帶走。已在日本娶妻的莫納漢（Tyler Monahan）說，基本上儘量不留痕跡。

2.守時

西雅圖建築師羅斯（Henry Rose）提醒，日本的火車會準時離站。如果是在大城市，可能很快等到下一班，但造訪鄉間可能要等上幾小時，甚至是隔天。

3.想結識新朋友可交換日語名片

奉上名片時要用雙手並鞠躬，這有可能成為最意想不到的破冰之舉。紐約旅行作家霍羅維茲（Oliver Horovitz）建議，利用谷歌翻譯準備名片內容，再拿到各大城市的連鎖印刷品牌Kinkos門市交付列印。

4.帶襪子

在日本光腳是大忌，也很可能在意想不到的地方要脫鞋，所以務必攜帶乾淨無洞的襪子備用。這個建議來自在橫須賀唸完初中和高中、現居科羅拉多的費佛（Jolaine Pfeifer）。

5.聘請導遊

語言和文化障礙真實存在，當地人能帶領參觀你自己永遠看不到的地方。這是芝加哥創業家艾許頓（Miles Ashton）的建議，他前往日本十餘次，包括在東京住了九個月。

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