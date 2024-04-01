沒有免費的景看了…東京「麻布台之丘」18日起消費才能登33樓

位於日本東京都心的「麻布台之丘」2023年11月揭幕後，33樓的免費觀景台因為可俯瞰東京鐵塔與東京市中心景觀，被許多台灣人列為訪日新景點，但從4月18日起需要消費才能觀景。(中央社)

位於日本 東京都心的「麻布台之丘」去年11月揭幕後，33樓免費觀景台因為可俯瞰東京鐵塔與東京市中心景觀，被許多台灣人列為訪日新景點。然而，18日起需要消費才能在觀景台看高空美景，不再免費對外開放。

「麻布台之丘」今天宣布，去年11月開業以來，觀景台Sky Lobby採「期間限定」對外免費開放的營運方式，未來會改變。

「麻布台之丘」表示，除了麻布台之丘的辦公室租戶與住戶之外，從18日起，Sky Lobby只開放給在33樓餐廳Dining 33的用餐顧客、34樓咖啡 廳酒吧Sky Room Cafe & Bar的顧客，以及購買33樓西點店Dining 33 pâtisserie à la maison餐點的顧客。入口處也將改在地下1樓，確認符合資格後才能搭電梯上樓。

「麻布台之丘」主要由3棟高樓以及較低矮的花園廣場組成，低樓層建物的屋頂、面積6000平方公尺的中央廣場全為綠化空間，還設有果樹園與菜園，種植320種植物，總計有高達2.4公頃為綠地，是名副其實「都市中的綠洲」。

3棟高樓分別為森JP大廈，以及A、B兩棟住宅大樓。森JP大廈地上64層、高330公尺，是日本第一高樓。

森JP大廈的33樓目前設有免費觀景台Sky Lobby。民眾從1樓搭乘電梯到33樓，可以看到挑高大廳，通透的落地玻璃外是壯闊的東京市中心景觀，東京鐵塔更是近在咫尺，吸引許多民眾合影。大廳內有階梯式座位，可以暫時歇息，甫開幕就成為東京最夯的旅遊景點之一。