6成旅客赴峇里島未繳旅遊稅 印尼當局將加強抽查

峇里島向來是度假天堂。(路透)

印尼 峇里島從2月14日起針對外籍旅客徵收15萬印尼盾（約約10美元）旅遊稅，但當地官員指出，只有四成的外籍旅客按規定繳稅。有業者建議由航空公司負責檢查旅客繳稅與否，當局表示，未來兩周將加強抽查外籍旅客繳稅狀況。

印尼旅遊勝地峇里島2月14日起向入境外籍旅客徵收每人15萬印尼盾旅遊稅，用於文化保存，旅客入境前可至指定網站（https://lovebali.baliprov.go.id/home）線上繳費，也可於入境峇里島時繳交稅款。

峇里島太陽報（The Bali Sun）、點滴網（Detik）等媒體報導，峇里島旅遊局長佐科達（Tjokorda Bagus Pemayun）坦承，旅遊稅繳交情況並不理想。

佐科達證實，所有需繳稅的入境人士中，只有四成的人繳納旅遊稅，他向媒體表示，「自從對外籍旅客實施旅遊稅以來，平均每天有5000名外國旅客付稅」。

報導指出，峇里島淡季期間每天平均有1萬5000名國際旅客入境。由於上個月有高達六成外籍旅客未繳旅遊稅，引發峇里島旅遊業者不滿，他們紛紛批評繳費制度存在問題。

旅遊業者納格拉（Wayan Puspa Negara）向峇里島太陽報表示，目前系統「存在很多漏洞」，並舉例像是機場未設有專門繳交旅遊稅的付款櫃檯。

他說，目前支付系統是手機應用程式，這只能吸引少數外國旅客繳稅，「我們需要在機場增加繳稅櫃檯」。

納格拉建議，可由航空公司負責檢查外籍旅客是否繳交旅遊稅，並補充說空服人員可檢查乘客是否支付費用。

佐科達表示，將於月底前在機場設置旅遊稅櫃檯。另外，他將要求稽查人員在峇里島各地，隨機抽查外籍旅客是否有按規定繳旅遊稅。

他說，稽查人員將負責檢查和掃描旅遊稅憑證上的QR Code。旅客完成繳稅後，旅遊稅的憑證會透過電子郵件發送給旅客。

報導指出，稽查人員將於接下來兩周，在烏魯瓦圖（Uluwatu）及海神廟等觀光 景點對外籍旅客抽查，了解繳稅情況。