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預測開花日已過 日本東京櫻花季還要再等等

中央社東京25日專電
日本東京今年的櫻花開花比往年要晚。(路透資料照)
日本東京今年的櫻花開花比往年要晚。(路透資料照)

日本東京今年的櫻花開花比往年要晚。日本氣象協會19日預測24日開花，但氣象台職員今天下午2時左右觀察靖國神社的標本木，發現一朵花都沒有綻放，只有花蕾尖端微微變成粉紅色，預估距離開花可能還要等上幾天。

作為東京櫻花開花標準的東京都千代田區靖國神社內染井吉野櫻標準木，判斷開花至少需要出現5、6朵花。

朝日新聞報導，1991年至2020年的東京平均櫻花開花日是3月24日，但這一天已經過去，櫻花卻遲遲不開。東京管區氣象台負責人表示，「預估開花還要等上數天時間」。

去年東京的開花日是3月14日，今年的開花預測日為3月24日，是10年來首次較前一年晚。至於櫻花遲開的原因，則是今年溫度異常。通常2月寒冷、3月溫暖，是櫻花容易開花的氣溫；但今年情況恰恰相反，2月溫暖、3月寒冷，導致櫻花開花時間延後。

東京目黑川沿岸種植800株櫻花，去年同期早已滿開。附近店家今年也早早備貨，準備迎接賞櫻人潮，現在計畫趕不上變化。

全日本新聞網（ANN）報導，中目黑一家餐廳的店長受訪表示：「本來以為這周會迎來高峰期，所以訂購了很多食材，還調度了很多店員，但突然得減少，我們趕緊和供應商要求更改訂單。很多外國客人來到這裡為了看櫻花，結果花還沒有開。」

東京在27日之後氣溫將會上升，周末預料會突破攝氏20度，延後的櫻花季可能會伴隨周末假期一同到來。

日本 靖國神社 賞櫻

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