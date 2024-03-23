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日本京都增2條「特急公車」路線赴清水寺、銀閣寺 6月上路

中央社／東京23日綜合外電報導
銀閣寺觀音殿一般遊客進不去。(本報資料照片)
銀閣寺觀音殿一般遊客進不去。(本報資料照片)

日本京都市政府為減少「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）造成的影響，本月21日公布將從今年6月新增兩條「觀光特急公車」路線，從JR京都站分別開往清水寺及銀閣寺。

日本產經新聞日前報導，根據京都市政府交通局規畫，這兩條「觀光特急公車」單趟收費都是單一區間500日圓（約新台幣105元），是一般市營公車單一區間230日圓的兩倍多。

「觀光特急公車」僅在周末及國定假日行駛，且中途停靠站有限，目的是快速連接JR京都站與觀光景點。

京都市政府交通局表示，這兩條路線分別是EX100，從JR京都站出發經五条坂（清水寺）、祇園、岡崎公園美術館及平安神宮，最後抵達銀閣寺；以及EX101，從JR京都站直接前往五条坂（清水寺）。

兩條路線都是上午每小時4班從JR京都站出發，下午則是每小時2班EX100。具體來說，搭乘EX100從JR京都站到銀閣寺單程最快僅約24分鐘，相較每站都停車的市營公車可減少20分鐘車程。

為了避免旅客搭錯車，兩條EX路線的站牌會與一般市營公車的站牌分開設置；EX路線的公車內也會增設多國語言廣播。

根據交通局公布的資料，周末及國定假日上午9時到12時，每隔約7到8分鐘就有一班觀光特急公車從JR京都站開往清水寺，每隔約15分鐘就有一班觀光特急公車從JR京都站開往銀閣寺；下午1時到4時，每隔約30分鐘就有一班車從JR京都站前往清水寺及銀閣寺。

至於回程部分，上午9時到下午5時，每隔約15分鐘到30分鐘就有一班觀光特急公車從銀閣寺開往JR京都站，每隔約15分鐘就有一班車從清水道（清水寺）開往JR京都站。

交通局表示，希望藉由區隔公車路線讓搭車不再擁擠，在居民生活與觀光客移動之間取得平衡。

日本經濟新聞報導，持有「地下鐵及公車一日券」的旅客可以憑券搭乘這兩條EX路線。

由於觀光特急公車僅於周末及國定假日行駛，京都市政府交通局針對市民與觀光客經常搭乘的市區路線，也將在平常日每天增加8到20個班次。

觀光 日本 美術館

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