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全球首座七龍珠主題樂園將動工 園中設有70公尺神龍

中央社東京22日綜合外電報導
圖為2019年8月在德國科隆舉行的歐洲領先數位遊戲博覽會，遊戲玩家排隊玩《七龍珠 Z》。路透
圖為2019年8月在德國科隆舉行的歐洲領先數位遊戲博覽會，遊戲玩家排隊玩《七龍珠 Z》。路透

沙烏地阿拉伯當局今天表示，將打造全球首座「七龍珠」主題樂園，預計占地50萬平方公尺。根據「七龍珠」官網，這座樂園有7大園區及至少30個遊樂設施，園中設有一尊70公尺高的神龍。

法新社報導，沙烏地當局今天指出，將在首都利雅德（Riyadh）郊外一處新高級旅遊勝地吉迪亞（Qiddiya），建造以日本超人氣作品「七龍珠」漫畫系列為主軸的主題樂園。

以「七龍珠」、「怪博士與機器娃娃」等作品聞名的日本漫畫家鳥山明，3月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。這項消息使許多「七龍珠」粉絲大感震驚。

根據吉迪亞投資公司（Qiddiya Investment Company）新聞稿，這座主題樂園預計占地50萬平方公尺，讓粉絲在「在活動過程中體驗冒險，並經歷從初代『七龍珠』至最新『七龍珠超』（Dragon Ball Super）系列等旅程」。

在「七龍珠」官網發布的聲明稿中，吉迪亞投資公司並未訂下確切開園日期，也未透露建設成本。根據聲明，這座主題樂園將劃分為7大園區，設有至少30個遊樂設施，園區中央將設置一尊70公尺高的神龍。

影片來源：youtube/Qiddiya

吉迪亞投資公司的這項「娛樂城」計畫正如火如荼興建中，其特色將包含高級主題樂園、賽車設施及野生動物園。

主題樂園 投資 日本

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