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首爾觀光訂餐廳免煩惱 線上預約外國人也能用

中央社首爾17日專電
首爾市政府與餐廳預約系統Catch Table合作推出國際版，讓外國旅客用電子信箱就能登記訂位。圖中左側為餐廳門口設置的候位登記設備。(中央社)
首爾市政府與餐廳預約系統Catch Table合作推出國際版，讓外國旅客用電子信箱就能登記訂位。圖中左側為餐廳門口設置的候位登記設備。(中央社)

為了讓外國旅客在南韓觀光時更輕鬆享受美食，首爾市政府與業者合作推出國際版餐廳預約系統，今後即使沒有當地電話，也能輕鬆線上預約餐廳。

講到南韓觀光，享用當地美食是不容錯過的一大重點，但知名人氣餐廳通常大排長龍、一位難求，不會講韓文、無法打電話預約，可能讓品嘗美食之旅困難重重。

首爾市政府12日與餐廳預約應用程式Catch Table的開發商WAD簽訂合作，共同推進Catch Table國際版使用，讓沒有南韓電話號碼的外國旅客也能輕鬆預約餐廳，享受當地美食。

根據南韓文化體育觀光部2022年進行調查，68%外國觀光客表示美食是吸引他們的最大因素，其次為購物（51.1%），與疫情前2019年時以購物占66.2%、美食占61.3%的喜好度出現變化。

Catch Table南韓版目前已有全國8000多家知名餐廳登錄，顧客可透過線上服務輕鬆預約，或登記排隊等候用餐，但使用南韓版必須以南韓電話註冊，對短暫來韓旅遊的觀光客而言相當不便。

3月推出國際版服務後，外國遊客可以輕鬆使用電子信箱註冊，在網站上搜尋首爾市內1500多家餐廳的資訊、訂位，預計在今年底前擴大至3000多家。

首爾市政府表示，透過這次合作，希望提高外國遊客的美食旅遊便利性，透過持續改善旅遊環境，將首爾打造成讓遊客願意停留更久、並再次訪問的城市。

首爾市政府也將與Catch Table聯合舉辦相關活動，宣傳並擴大Catch Table國際版內容，包括在5月1日至6日舉行歡迎光臨首爾週，以及11月8日至14日的首爾美食週等線上及實體活動。

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