印度東北8省風土民情大不同 文化祭揭神秘面紗

印度政府於8日至11日在印度總統府花園園區舉辦一連4天的東北文化祭。圖為一名東北地區原住民婦女在動態館展示如何編織竹籃。(中央社)

印度 東北地區原住民 的風土民情都與外界刻板印象中的印度大不相同，就連許多印度人也感到神秘與陌生。為此，印度政府舉辦一連4天的東北文化祭，揭開這個地區的神秘面紗。

東北文化祭於8日至11日在印度總統府花園園區舉辦，主辦單位為印度東北地區發展部與印度文化部，每天吸引數萬人進場。

印度東北地區由8省組成，分別是阿魯納查省（Arunachal Pradesh）、阿薩姆（Assam）、梅加拉雅（Meghalaya）、曼尼普爾（Manipur）、米左拉姆（Mizoram）、那加蘭（Nagaland）、特利普拉（Tripura）和錫金（Sikkim）。

8省總面積超過26萬平方公里，大約是7個台灣之大，當中有7省因地理相鄰被暱稱為「七姐妹」，錫金則因未與「七姐妹」接壤，而被稱為「兄弟邦」。

文化祭現場設有東北8省的特色館，當地原住民遠從家鄉前來新德里，販售美食與手工藝品，如傳統布料、飾品、竹器等。此外，還設有動態展示館，呈現原住民如何編織竹籠、織布以及雕刻面具。

在各省展館外，也可以看見原住民身穿部落服飾，表演傳統舞蹈或與參觀者合照；阿薩姆省一支部落展現了「鳥之舞」，米左拉姆省一名女子也秀出以豪豬毛及禽羽製成的頭飾。

東北原住民大多居住山地部落，信奉基督教，飲食上也不避諱豬肉或牛肉，就連印度菜單上見不到的竹筍，在東北也可以吃到，傳統文化、飲食習慣與宗教信仰上的不同，讓印度民眾對東北地區充滿了好奇。

對台灣人而言，阿薩姆因為盛產茶葉而較有知名度，但其他各省都有特色，旅遊資源也很豐富，比如阿魯納查是印度日出之鄉、梅加拉雅為母系社會，而錫金號稱「喜馬拉雅之窗」。

東北地區因有7成面積是山地，發展相對緩慢，原住民的祖先很多是來自西藏、尼泊爾、不丹 和緬甸，因此外貌與東亞人較為接近，許多台灣遊客在街上看到印度東北人，常會誤以為是華僑。

由於早年有武裝分離組織存在，近年又因發生平地人與山地住民的衝突以及中印邊界對峙，東北地區不時登上印度媒體。基於國安考量，外國遊客如要前往特定東北城鎮旅遊，需事先申請許可。