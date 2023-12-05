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遊南韓不用趕末班車了 首爾推「自動駕駛公車」試營運免費搭乘

中央社／首爾5日專電
首爾市4日晚間起在合井至東大門之間營運深夜班次的自動駕駛公車「深夜A21」。（中央社）
首爾市4日晚間起在合井至東大門之間營運深夜班次的自動駕駛公車「深夜A21」。（中央社）

南韓首爾市4日晚間起在合井至東大門之間營運深夜班次的自動駕駛公車，讓深夜下班、遊客或必須一大早通勤的市民也有大眾交通工具可使用。

只在周間晚上11時30日至隔日凌晨5時10分營運的「深夜A21」公車，4日晚間正式開始為首爾市民服務，為深夜、凌晨須往來合井至東大門之間的市民提供更便捷、價格低廉的交通工具選擇。

深夜A21外型與一般公車並無太大差別，最大的不同，是這班公車主要是由自動駕駛系統控制，車內為安全考量不提供站位，乘客須坐在位置上並繫妥安全帶，每班公車的駕駛座上仍有司機，並安排安全人員協助因應緊急狀況，引導乘客確實入座等。

這班世界首台往來都心與副都心地區的自動駕駛深夜公車首日上路，就吸引不少市民前來嘗鮮，深夜A21以70分鐘間隔，由兩台公車循環行經合井、弘大入口、新村、阿峴、西大門、世宗路、鐘路1街、鐘路5街、東大門等交通熱點，乘客僅須在一般公車站等候，刷交通卡上下車即可。

首爾市政府說明，深夜A21公車目前是以免費搭乘方式提供服務，但乘客上下車時仍須刷交通卡，才不會影響換乘優惠；基本車資預計從明年上半年開始收費，為2500韓元，比一般深夜公車車資低廉。

深夜A21公車的實際運行情報也與一般公車一樣，將會透過公車情報資訊系統回報，民眾可透過NAVER等入口網站查詢到站時間等資訊。但若遇到大雪等有安全疑慮狀況，建議事先查詢是否停駛。

首爾市的自動駕駛公車營運路線預計在明年延長至清涼里站，總長13.2公里，並視營運狀況考量擴大路線範圍及營運時間，目標24小時全天候營運，為市民提供更完善服務。

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