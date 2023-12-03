排進行事曆 2025大阪關西世博 周邊景點新玩法一次看

2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，日本觀光局也力推周邊新景點。（取材自大阪關西世博X平台）

2025年世界博覽會將在日本 大阪舉行，日本觀光 局也力推周邊新景點，建議遊客除了訪世博會參觀各國展示館，享受一趟小小的「環遊世界之旅」，也可開拓周邊縣市新玩法。

由於大阪附近就是古都京都和奈良，預料到訪世博會的旅客將順道來趟關西之旅。關西周遊卡是很省錢省事的交通票券，可用於搭乘關西地區的電車和巴士，在京都、大阪、奈良、神戶、和歌山、高野山等地暢行無阻。

不過，鄰近縣市也不想錯過這次難得的「攬客」機會，像是以桃太郎故鄉聞名的岡山縣岡山市，和關西是一日生活圈，距離大阪市只有數小時車程。

另外，位於瀨戶內海的直島更是以世界知名設計師草間彌生的紅色與黃色黑點大南瓜為人熟知，都想藉著大阪關西世博擴展觀光。

有草間彌生大南瓜的直島

直島憑藉草間彌生與其他藝術家打造的藝術品創造文化商機，並有每3年舉辦一次的現代藝術祭典「瀨戶內國際藝術祭」。下次舉辦時間正好是大阪關西世博會舉辦的2025年，建築大師安藤忠雄設計的「直島新美術館 （暫定）」適逢其會，將在當年春天正式開幕，成為島上的地中美術館、李禹煥美術館之後，又一個安藤忠雄的作品。

直島有許多藝術設施，像是利用錢湯創作的藝術作品「I LOVE 湯（I LOVE YOU）」，是當地人實際在使用的澡堂。

戶外作品除紅南瓜、黃南瓜外，還有建築師藤本壯介設計的「直島展示館（直島Pavilion）」，作品由約250塊三角形不鏽鋼製成，晚上點燈宛如一座漂浮島嶼，也號稱是由27個島嶼構成的直島町的「第28個島」。

湊巧的是，2025年大阪關西世博會的招牌地標「大屋根」正是由藤本壯介操刀設計。

瀨戶內小蝦志工隊事務局長甘利彩子表示，直島目前變身成為「藝術的島嶼」，相當具有人氣。從35年前開始，這裡就以藝術作為復興的主題，2010年開始舉辦的藝術祭，讓這裡更廣為人知。

她說，瀨戶內國際藝術祭以「海洋的恢復」為主題，把島上歷史、文化、風俗，以藝術的方式展現。藝術家來到島上製作藝術作品，這也讓島上居民相當高興，感受到他們自己也沒發現的島的魅力，並引以自豪。

瀨戶內海巡航之旅

除了到直島來一趟藝術之旅外，擁有超過3000座島嶼的瀨戶內海也很適合來一趟海上巡航。

時間充裕的遊客可以選擇在遊艇上住宿，體驗從淡路島、直島、北木島、生口島、宮島的跳島之旅，途中可以遊覽藝術島嶼、品嚐生蠔、在自行車聖地騎行，最後以世界遺產「嚴島神社」大鳥居作結。時間較少的遊客則可以選擇中午登船，一邊遊覽風光，一邊在船上品嚐由專屬廚師料理的美食。