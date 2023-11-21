我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

香港迪士尼「冰雪奇緣」主題園區開幕 艾莎、安娜與雪寶迎客

中新社／香港20日電
香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）
香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

進入冰雪奇幻世界，到訪艾莎的冰雪皇宮；在森林小天地，與安娜、艾莎和雪寶親密互動；在童話氛圍中體驗特色美食……11月20日，全球首個「冰雪奇緣」主題園區──「魔雪奇緣世界」在香港迪士尼樂園度假區開幕，吸引大量遊客前來體驗。 　　

園區開放前，已經有不少遊客在門口排隊等待進場，其中以親子家庭和年輕人為主，不少人把自己打扮成「冰雪奇緣」中的角色。 　　

排在隊伍最前面的遊客Saki說，自己是迪士尼的粉絲，之前去過不同地區的迪士尼樂園。因為今年是動畫電影「冰雪奇緣」上映10周年，這次和好朋友專程從日本飛來香港見證新園區開幕，希望能將這個難忘瞬間保存下來。

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開...
香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

當11時左右園區正式開放，排在前面的遊客以衝刺速度進入園內，入口處的噴泉區域站滿了身著迪士尼制服的工作人員向遊客揮手歡迎，「冰雪奇緣」中艾莎和安娜女王等的角色人物也在道路兩旁歡迎遊客。中午12時左右，魔雪奇幻之旅項目預計排隊等候時間已經達到70分鐘。 　　

「現場人太多了，好熱鬧。」遊客趙小姐和朋友接表示，他們都是「冰雪奇緣」的粉絲，為了見證當天的開幕活動，他們一早向公司請假，從廣州搭高鐵趕過來，「從場景、角色到音樂，每一處布置都非常精妙，沒想到真的有機會和冰雪奇緣世界近距離接觸。」趙小姐特意穿上自己設計的冰雪奇緣全家福服裝，到阿德爾城堡門口拍照留念。 　　

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開...
香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

迪士尼體驗主席戴明哲表示，「魔雪奇緣世界」是香港迪士尼自2005年開幕以來最大型、最壯麗宏偉的擴建項目。迪士尼的各個主題樂園在不斷成長和蛻變，並且不斷推出新故事和新體驗。他說，只要世界上仍有想像力，迪士尼樂園就永遠不會完工，迪士尼體驗有著無窮無盡的可能性。 　　

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開...
香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

香港特區政府財政司司長陳茂波參與開幕禮致辭時表示，很高興看到「冰雪奇緣」電影系列中的阿德爾王國成為現實，讓樂園的賓客可以親身進入動畫中的獨特場景。「魔雪奇緣世界」開幕對迪士尼樂園是一個重要時刻，能够把樂園的設施和體驗提升至新水平，並吸引更多旅客到香港旅遊。 　　

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開...
香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

香港迪士尼行政總裁莫偉庭介紹，「魔雪奇緣世界」園區設施充分還原電影場景，能獲得今日如此大的反響，讓人感到非常興奮，他已經迫不及待看到更多來自世界各地的賓客，來香港迪士尼感受這個前所未有的新體驗。

迪士尼 主題樂園 香港

上一則

台南最強景點 網推許文龍的奇美博物館：值得一去再去

延伸閱讀

大風吹倒燈柱 加州迪士尼樂園3遊客受傷

大風吹倒燈柱 加州迪士尼樂園3遊客受傷
泰勒絲重返巴西演唱會舞台 聲淚俱下悼熱死的歌迷

泰勒絲重返巴西演唱會舞台 聲淚俱下悼熱死的歌迷
「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭細節與真人Elas互動

「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭細節與真人Elas互動
直擊／香港「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭真人Elas互動

直擊／香港「冰雪奇緣」園區7年打造 團隊揭真人Elas互動

熱門新聞

這棵已有800年歷史的銀杏樹，有人說它是世界上最美麗的銀杏樹。南韓文化遺產廳自1965年1月31日起，將這棵銀杏樹指定為天然紀念物，受到特別保護。（截圖自南韓觀光公社）

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

2023-11-15 01:55
奇美集團創辦人許文龍成立「奇美博物館」，將一生收藏的藝術珍品與國人共享。（本報資料照片）

台南最強景點 網推許文龍的奇美博物館：值得一去再去

2023-11-20 01:55
挪威大西洋航空波音787夢幻客機N0787號於15日降落南極，創下首架夢幻客機和最大機體降落南極等兩大里程碑。(取材自X平台)

波音787「夢幻客機」首登南極 克服沒有無線電導航成功降落

2023-11-18 23:10
今年美國感恩節假期旅遊需求預料將為新冠疫情爆發以來最熱絡，搭機出遊人潮更將創紀錄。（路透）

今年感恩節假期出遊熱 人潮估歷來第三多

2023-11-14 06:34
印度人在11月12日排燈節燃放爆竹、煙火。(美聯社)

三申五令無效 印度排燈節民眾狂放煙火 電影院裡燃爆竹

2023-11-13 14:04
法新社報導，冰島西南沿岸市鎮格林達維克因地殼下的岩漿移動出現數百次地震，由於這是火山噴發前兆，當地已於今天一早進行疏散。（路透）

冰島火山最快幾小時最慢1、2天恐噴發 當局撤村

2023-11-11 23:05

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮