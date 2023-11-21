香港迪士尼「冰雪奇緣」主題園區開幕 艾莎、安娜與雪寶迎客

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

進入冰雪奇幻世界，到訪艾莎的冰雪皇宮；在森林小天地，與安娜、艾莎和雪寶親密互動；在童話氛圍中體驗特色美食……11月20日，全球首個「冰雪奇緣」主題園區──「魔雪奇緣世界」在香港迪士尼 樂園度假區開幕，吸引大量遊客前來體驗。

園區開放前，已經有不少遊客在門口排隊等待進場，其中以親子家庭和年輕人為主，不少人把自己打扮成「冰雪奇緣」中的角色。

排在隊伍最前面的遊客Saki說，自己是迪士尼的粉絲，之前去過不同地區的迪士尼樂園。因為今年是動畫電影「冰雪奇緣」上映10周年，這次和好朋友專程從日本飛來香港見證新園區開幕，希望能將這個難忘瞬間保存下來。

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

當11時左右園區正式開放，排在前面的遊客以衝刺速度進入園內，入口處的噴泉區域站滿了身著迪士尼制服的工作人員向遊客揮手歡迎，「冰雪奇緣」中艾莎和安娜女王等的角色人物也在道路兩旁歡迎遊客。中午12時左右，魔雪奇幻之旅項目預計排隊等候時間已經達到70分鐘。

「現場人太多了，好熱鬧。」遊客趙小姐和朋友接表示，他們都是「冰雪奇緣」的粉絲，為了見證當天的開幕活動，他們一早向公司請假，從廣州搭高鐵趕過來，「從場景、角色到音樂，每一處布置都非常精妙，沒想到真的有機會和冰雪奇緣世界近距離接觸。」趙小姐特意穿上自己設計的冰雪奇緣全家福服裝，到阿德爾城堡門口拍照留念。

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

迪士尼體驗主席戴明哲表示，「魔雪奇緣世界」是香港迪士尼自2005年開幕以來最大型、最壯麗宏偉的擴建項目。迪士尼的各個主題樂園 在不斷成長和蛻變，並且不斷推出新故事和新體驗。他說，只要世界上仍有想像力，迪士尼樂園就永遠不會完工，迪士尼體驗有著無窮無盡的可能性。

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

香港特區政府財政司司長陳茂波參與開幕禮致辭時表示，很高興看到「冰雪奇緣」電影系列中的阿德爾王國成為現實，讓樂園的賓客可以親身進入動畫中的獨特場景。「魔雪奇緣世界」開幕對迪士尼樂園是一個重要時刻，能够把樂園的設施和體驗提升至新水平，並吸引更多旅客到香港旅遊。

香港迪士尼樂園「魔雪奇緣世界」是全球最大，也是首座「冰雪奇緣」主題園區，20日開幕。（美聯社）

香港迪士尼行政總裁莫偉庭介紹，「魔雪奇緣世界」園區設施充分還原電影場景，能獲得今日如此大的反響，讓人感到非常興奮，他已經迫不及待看到更多來自世界各地的賓客，來香港迪士尼感受這個前所未有的新體驗。