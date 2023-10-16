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他從LA飛首爾 下機前驚見乘客全「高舉雙手」 網笑：我也會

聯合新聞網／即時報導
布萊N拍下飛機上乘客一起做伸展操的畫面。（取材自「布萊N 機票達人」）
布萊N拍下飛機上乘客一起做伸展操的畫面。（取材自「布萊N 機票達人」）

許多民眾在搭乘長途飛機時，容易感到腰酸背痛。近日，「布萊N 機票達人」在臉書粉專分享自己在飛機上看見的逗趣畫面，只見所有乘客將雙手舉高，一起做伸展操，讓網友忍不住笑翻「莫名覺得療癒」。

布萊N表示，自己從洛杉磯飛首爾，在飛機即將降落時，螢幕突然出現大家下機前可一起做伸展操的畫面，讓他偷偷在心裡笑著吐嘈「誰會跟著做啦！」沒想到下一秒，他竟看見全部乘客很有默契的將兩隻手高高舉起，開始做伸展操。逗趣的畫面令他感到震驚，並趕緊拍下照片發在粉專，吸引許多網友觀看。

不少網友都忍不住因這有趣的一幕笑翻，「如果是我，我會誒！」、「莫名覺得療癒」、「當你抬頭看到這一幕，雙手應該也會不自覺默默的跟著舉起來了」、「好多人跟著做，真可愛」、「我笑翻，大家很好cue，配合度超高」。

也有網友分享搭乘長途航班的經驗，「坐太久飛機，真的會不舒服…」、「我坐長途，還會趁大家都在睡覺，做腿部拉筋咧」、「我都會在走道深蹲了」、「很多年前坐華航去洛杉磯，下飛機前也有放伸展操，很多人都有跟著做」、「我有時候會自己找一個比較大的空間，拉伸一下，做一點瑜伽」。

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