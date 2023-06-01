上海迪士尼將禁露營車、手推車等入園 網友：普天同慶

露營車在上海迪士尼園區堵路、占位、壓腳，遊客怨聲載道。（取自新浪網）

迪士尼樂園 是不少家長帶小孩出遊的首選目的地，不過，據上觀新聞報導，上海迪士尼度假區31日公告新規，自6月30日起，將實行載具和車輛新規，包括長度超過110公分、寬度超過80公分的兒童推車；露營車、兒童露營推車、三輪或三輪以上兒童推車等都將禁止在樂園相關區域及迪士尼小鎮室內場所使用。另外，兒童推車也不能堆放物品。

上海迪士尼度假區運營高級副總裁包兆天解釋，園區此次調整遊客須知，是近日對日常營運的觀察、對遊客意見回饋的研討，以及與相關部門和合作夥伴的緊密合作。他指出，大量露營車已經給度假區運營造成諸多安全問題。愈來愈露營車進入樂園被用來作為輔助兒童出遊、運輸大型物品或裝載商品，造成區域擁堵，並影響遊客體驗，造成安全問題。

上海迪士尼度假區將自6月30日起實施新的「上海迪士尼樂園遊客須知」和「迪士尼小鎮遊客須知」，包括對不得攜帶進入上海迪士尼樂園全域及迪士尼小鎮室內場所的載具或車輛、以及不得在這些場所從事的活動等須知進行調整。

未來新規定生效後，遊客仍可繼續攜帶自己符合上海迪士尼規定的兒童推車，在上海迪士尼樂園和迪士尼小鎮室內場所供兒童和家長使用。若遊客需使用輪椅進入上海迪士尼度假區全域，其輪椅也必須符合規定、並且僅用於輔助因殘障、高齡或有特定健康狀況而行動不便的遊客。

對此，上海國際旅遊度假區管委會安全生產委員會辦公室表示，「野營車體積較大、速度緩慢，在迪士尼樂園入園、散場高峰時段，部分野營車在通道上隨意停留，或是橫穿散場行進客流，造成整體客流通行速度緩慢，而且部分野營車使用時在身後拖行，易造成碰擦帶來意外傷害。」此外，在迪士尼樂園晚間散場高峰時段，大量推車形成擁堵極易造成客流安全問題，並降低晚間散場效率。