南韓放寬美國等22地入境規範 不必線上申請旅遊許可

南韓將暫時放寬22個免簽入境國家或地區遊客的規範。(路透)

南韓 將暫時放寬美國等22個免簽入境國家或地區遊客的規範，不必再線上申請電子旅遊許可，並且簡化入境流程，以吸引更多外國觀光 客入境，振興國內需求。

在明年底前，來自台灣、日本、香港、新加坡、澳門、美國、加拿大及英國等22個國家或地區的遊客，若入境目的是觀光或參加活動，不必再透過線上旅遊許可系統取得許可，便能入境南韓。南韓當局表示，這22個被選中的國家或地區，入境被拒絕的比率「相當低」。

南韓也表示，來自美國和歐洲等34國的轉機遊客也將不須再取得簽證 ，並可停留多達30天。這些措施是在南韓總統尹錫悅主持的經濟與大眾生計事務緊急會議上宣布，為首爾當局力拚今年吸引1,000萬名外國遊客的計畫一環，希望提振成長減緩的經濟。

來自中國大陸的團客，能在入境機場所在地的城市停留多達五天，或若透過濟州島轉機，可在首爾都會區停留多達五天。當局也放寬越南、菲律賓及印尼團客的簽證發放規定，並為高所得外國人與年輕人設立新的簽證計畫。

南韓當局也將擴增國際航班數量到新冠疫情前的水準，政府將在9月前增加每周往返中國大陸到954班，遠多於目前的63班，每周往返日本的班機也將從目前的863班，增至1,004班。

首爾當局承諾將舉辦各種與南韓流行文化、購物、美食及其他文化商機相關的大型活動，從5月到10月在南韓各地將會有主要韓星的演唱會，也會更多為外國人開設的線上免稅商店，5月免稅購物節將有折扣券和各種優惠活動。政府也計劃設計多種以醫療服務為核心的旅遊計畫、還有美食節。

為了鼓勵國人多在國內旅遊，南韓政府也計劃發放折扣券和提供補助給國內旅客，包括提供每人3萬韓元（23.08美元）的住宿補助，給最多100萬人；在中小企業工作的約19萬名勞工，將能收到10萬韓元的國內旅遊補助；政府也將調降道路收費，並提供主要景點的折扣券。當局將撥出600億韓元支應這些措施。

南韓民眾在花錢買書、逛展覽、參加文化活動時，每筆支出的抵減稅率也將從目前的30%提高到40%，在傳統市場採購的支出抵減稅率也提高，以刺激消費。