攸關數十億商機…預測日本櫻花何時滿開 他壓力超大

圖為東京2022年的櫻花盛開。(美聯社)

為了一賞極富盛名的日本 櫻花，數百萬人每年都在尋覓最佳的賞櫻地點，但能否有幸見到櫻花滿開，取決於一份很特別的工作，那就是氣象學家。

每年，氣象學家伊藤宏幸（Hiroki Ito，音譯）都為全日本城市與城鎮預測櫻花開花日期，以便讓觀光 客與居民能夠順利賞花，在社群軟體上秀出滿是粉紅花瓣的照片。這正是氣象產業日益擴大服務的一環。

賞花不只是日本數百年來的傳統，還充滿著商機。根據大阪關西大學估計，2023年賞花相關經濟活動規模將達6160億日圓（約47億美元）左右。今年尤其特別，因為這是觀光業在飽受新冠疫情衝擊後的復甦生機。

這也讓伊藤宏幸增添壓力，他受僱於大阪的日本氣象公司（Japan Meteorological Corporation），工作就是進行預測。該公司是提供櫻花花開日期資訊的主要民間業者之一。

從自營小店、星巴克 這類大企業，到旅行社和飯店業者，都會主打櫻花季行銷以便迎來可觀獲利，也因此櫻花花開期的預測備受關注。舉例來說，星巴克會在春季推出限定版的櫻花拿鐵。

37歲的伊藤表示：「大家會強烈關注，因此你做的預測會有很多人看見。這也會促使你公司的知名度增加。」他會蒐集全年的氣溫數據來微調他的電腦運算模型。

錯誤的預測會造成危害，正如日本氣象廳在2007年為了預測失準九天、造成一些人困擾而向大眾道歉。該機構在十多年前停止發布櫻花花開預測，原因是業務量太多。

今年預測3月15日 只比實際晚1天

各地櫻花滿開期大約只維持一周，時間很短。伊藤在1月做出花開期的最初預測，接著定期調整直到花開。在今年初，他預測東京櫻花會在3月22日綻放，但在本月初，由於異常的溫暖天候，他的第七度預測改成3月15日花開，只比實際花開日晚一天。

近年來，氣候變遷效應已使得天氣預測面臨更複雜因素。花苞早在夏季就成形並在冬季前處於休眠狀態，接著才會開始綻放。任何氣溫變數都會影響花開期。

在2021年，包括京都在內的賞櫻聖地歷經了超提前開花的情況。研究人員說，這會變得愈來愈普遍，本世紀前可能每五年就會發生一次。

伊藤也面臨激烈的競爭。競爭同業日本氣象協會（Japan Weather Association）有一支約10人的團隊進行這一預估，各地辦公室的員工會觀察樣本櫻花樹的狀況，並且分析來自各地合作氣象站的數據。