盤點亞洲8大話題新飯店 韓劇「上流戰爭」在此取景

於2022年剛開幕就大受好評的「Dhawa京都悠洛」，中庭設有挑高二層樓的竹林造景。（圖：Klook提供）

各國陸續解封，海外新開幕飯店的話題也持續飆高。根據旅遊網站Klook調查顯示，有60%的亞太區旅客偏好輕奢度假體驗，而非背包客行程，除了重溫過去的經典行程外，也熱愛挖掘新景點與新飯店，且更重視新潮與話題性。

以下為8大亞洲輕奢型最新話題飯店，皆於2020至2022年間全新開幕，包含最熱門的亞洲目的地日本 、泰國 、越南 、韓國與新加坡，讓喜愛朝聖新飯店旅客，秒收精彩。

1.日本Dhawa京都悠洛

2022年剛開幕就大受好評的日本「Dhawa京都悠洛」，採時尚與古典兼併的大正時代風格設計，房間為舒適淡雅的日式風格，目前於Klook上預訂約4,500元起；中庭有挑高二層樓的竹林造景，以細竹與天窗落下的自然光搭配，讓光源除了柔和之餘，也帶入京都清幽的氛圍。

2.日本東京新宿金普頓酒店

繼台北、曼谷後，2020年10月開幕的「東京新宿金普頓酒店」，成為金普頓插旗亞洲的第三間據點，整間飯店展現強烈的紐約藝術與時尚場景，並融入日本當地傳統文化，不僅設有高級咖啡廳與酒吧，房間更配備iPad、MacBook、瑜珈墊等，連浴衣都彷彿藝術作品般，給人低調卻高貴的享受，加上地理位置十分方便，從酒店步行8分鐘即可抵達新宿車站，來日本絕對必住。

泰國The Standard, Bangkok Mahanakhon酒店擁有露天泳池及全泰國最高空中酒吧，絕對是與三五好友大開派對的最佳選擇。（圖：Klook提供）

3.泰國The Standard, Bangkok Mahanakhon

泰國的時尚設計產業一直備受全球關注，各大精品酒店也爭相插旗；The Standard品牌的亞洲旗艦店「The Standard, Bangkok Mahanakhon」於2022全新開幕，號稱曼谷最潮的五星級酒店，由西班牙鬼才藝術家Jaime Hayon操刀，以獨特的鮮豔色彩演繹出熱情奔放的度假氛圍，搭配漩渦設計的露天泳池及全泰國最高空中酒吧，絕對是與三五好友大開派對的最佳選擇。

4.泰國清邁G尼曼酒店

有別於曼谷熱鬧繁華，清邁的悠閒慢生活也十分受旅客歡迎；2022年開幕的「清邁G尼曼酒店」採用現代極簡風格設計，最大特色就是位於飯店中央的露天游泳池，圓形採光天井搭配純白色調，使得整間旅館建築滿溢著明亮感，讓旅客能輕鬆拍出簡約卻充滿質感的網美度假照。

泰國清邁G尼曼酒店的露天游泳池搭配採光天井與純白色調，讓旅客輕鬆拍出簡約質感的網美度假照。（圖：Klook提供）

5.越南Le Sands Oceanfront Danang Hotel

享有「東方夏威夷」美稱的峴港，擁有越南最大海灘，是當地著名的度假勝地；位於峴港的「Le Sands Oceanfront Danang Hotel」於2022年全新開幕，不僅有以山海為背景的空中酒吧，更有寬廣的無邊際泳池，於Klook預訂每晚最低只要台幣1,500元，就能享受療癒的高空景觀與無敵海景。

6.越南峴港麗筠酒店

於2022年開幕的「峴港麗筠酒店」，為麗笙酒店集團在越南第四間奢華與高階品牌的據點，距美溪海灘僅幾步之遙，地理位置便利，房間裝潢採用展現海洋風格的水藍色調，Klook上可預訂眺望山茶半島、峴港市區的多種景觀選擇，頂樓同樣擁有高空無邊際泳池與池畔酒吧，為遊客造訪峴港的首選酒店。

首爾費爾蒙大使飯店是韓劇「上流戰爭」拍攝地，奢華的地位無人能及。（圖：Klook提供）

7.韓國首爾費爾蒙大使飯店

於2021年開幕的「首爾費爾蒙大使飯店」，位於首爾政治與商業中心的汝矣島，配置3間餐廳、高空酒吧、室內游泳池與水療中心等，更是韓劇「上流戰爭」拍攝地，奢華的地位無人能及，值得喜歡豪奢體驗的旅客一訪。

8.新加坡豪亞度假酒店

聖淘沙是新加坡的度假天堂，於2021年全新開幕的「豪亞度假酒店」，步行10分鐘即可抵達新加坡環球影城，更擁有一系列的健康活動與營養佳餚，從水療中心、特色按摩到瑜珈應有盡有，還有海濱酒吧可享受無與倫比的島嶼風光，十分適合與家人好友前往，讓身心靈達到全面的放鬆。