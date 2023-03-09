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日本新創推出太空熱氣球旅行 不是有錢人也搭得起

編譯林奇賢／綜合外電
日本北海道新創岩谷技研打算用裝著氦氣的熱氣球，把人送上太空邊緣，而且這項服務並非只有億萬富豪才負擔得起。(美聯社)
日本北海道新創岩谷技研打算用裝著氦氣的熱氣球，把人送上太空邊緣，而且這項服務並非只有億萬富豪才負擔得起。(美聯社)

氣球話題最近相當熱門，但並非只有被美國戰機擊落的中國間諜氣球而已。日本北海道新創岩谷技研打算用裝著氦氣的熱氣球，把人送上太空邊緣，而且這項服務並非只有億萬富豪才負擔得起。

Gizmodo、美聯社等外電報導，岩谷技研2月底展示有兩人座位的載人艙，擬用熱氣球載人到大氣層中間，到達可望見變漆黑的宇宙的位置，盼今年底前啟用。

這項計畫的構想是，一名駕駛和一名乘客進載人艙後，繫好安全帶，升空到距地面25公里處，其實這個高度離區隔大氣層和太空的「卡門線」，還有76公里。

不過在25公里的高空，乘客只要夠勇敢往下望，就能看到地球呈現弧形。而且這不是火箭或太空飛機，乘客不必經過任何特殊訓練。該公司社長岩谷圭介指出，也不一定要是億萬富豪才能負擔得起這趟旅程。

在岩谷技研的規劃中，一趟行程會花大約兩小時飛抵目標高度，在那個固定高度飛行一小時後，再花一小時降落。這趟行程一開始將要價2400萬日圓（約17.5萬美元）。岩谷技研表示，申請時間將持續到8月底，前五名乘客的名單將於10月公布，熱球班次將間隔大約一周，視天候而定。

但由於該氣球座艙僅1.5公尺寬，可能令人覺得稍顯狹窄。總部位於亞歷桑納州的World View Enterprises正致力於能飛往平流層的氣球服務，提供的不再是會讓人產生幽閉恐懼症的兩人座位，而是寬敞許多的空間，而且一趟行程長達六到12小時，預計向每名乘客收取5萬美元。

另外，Space Perspective在開發用氣球承載的奢華座艙，以便把乘客運送至平流層，價格為每人12.5萬美元。

兩人座位的載人艙，構想是一趟行程會有一名駕駛和一名乘客。(美聯社)
兩人座位的載人艙，構想是一趟行程會有一名駕駛和一名乘客。(美聯社)

氣球 太空 間諜

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