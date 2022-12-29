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峇里島旅遊復甦 印尼2023拚740萬人次 今年2倍多

中央社／雅加達30日專電
峇里島開放旅遊後，許多遊客陸續到訪，街上人潮和車輛也持續增加。（中央社）
峇里島開放旅遊後，許多遊客陸續到訪，街上人潮和車輛也持續增加。（中央社）

印尼峇里島今年初開放入境旅遊後，國際遊客陸續湧入，年底許多飯店和度假村一房難求。隨著疫情趨緩，印尼政府表示，明年目標要吸引國際遊客740萬人次，是今年的兩倍之多。

集結美麗沙灘、酒吧和度假村的峇里島，一直是國際遊客的度假首選之一，今年耶誕節和新年假期，外國遊客不斷湧入這座熱帶島嶼。根據官方數據，12月1日至24日有28萬名國際遊客抵達峇里島，平均每天有1萬4000人，顯見當地旅遊業正逐步從疫情中復甦。

過去這兩年受到疫情衝擊，峇里島2020年幾乎封島，禁止所有旅客入境，全年遊客量從疫情前的600萬人驟降至105萬人；2021年更僅有45名國際遊客到訪，導致當地旅遊業蕭條，多間飯店、度假村、餐廳和按摩店暫停營業；靠遊客賺錢的導遊、司機也只能暫時轉行。

峇里島如今終於盼到國際旅客，印尼政府和當地業者都相當期待能回到往日榮景。

峇里島當局安排舞者在機場表演傳統舞蹈，吸引許多遊客駐足旁觀。（中央社）
峇里島當局安排舞者在機場表演傳統舞蹈，吸引許多遊客駐足旁觀。（中央社）

峇里島當地政府統計，2022年已有183萬人次遊客，大多數來自澳洲，接著依序是印度、英國、法國和美國。到峇里島旅遊的遊客正穩定增加，以10月為例，共有30萬5244名遊客到峇里島，9月則是29萬1162人。

在一間飯店擔任服務生、今年19歲的阿育（Ayu）覺得自己相當幸運，一畢業就遇到峇里島重新對國際遊客開放，因此可以直接開始工作。

在峇里島長大的她描述疫情嚴峻期間的峇里島，她說：「沒有任何客人到訪，整個島變得非常安靜，經濟低迷，連車都沒有，大家都待在家中。」

如今看到疫情緩和以及旅遊業復甦的曙光，阿育非常開心，她表示，許多新飯店開幕，因此很缺人手，釋出許多職缺，「房間幾乎都客滿了，來自本地和國際的遊客很多，但很少看到台灣人」。

另一名計程車司機克圖特（Ketut Putu Arta）也對峇里島旅遊業的復甦充滿信心，因為今年下半年，他的生意就絡繹不絕。

他向中央社說：「4月峇里島開放國際遊客後，生意就變好了，我的收入夠付我的車貸，滿足日常開銷也沒有問題。」

克圖特現在每個月的收入約700萬印尼盾，約是峇里島最低薪資的三倍。他說，疫情期間完全沒有生意，收入歸零，因此他得回到鄉下老家待上一年，直到今年初才回到城市。

今年底，印尼政府面對旅遊業復甦更訂下遠大目標，希望明年能吸引國際遊客740萬人次到印尼旅遊。印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）日前向媒體表示，「明年的目標是吸引350萬至740萬名國際遊客到印尼，並在2023年創造20.7億美元至59.5億美元的外匯收入」。

印尼 疫情 澳洲

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