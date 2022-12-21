新加坡樟宜機場推旅客新服務 App掌握行李行蹤

隨著國際旅遊復甦，新加坡樟宜機場趁勢推出新服務，旅客可透過App即時掌握託運行李的行蹤。圖為樟宜機場第3航廈大廳。攝於10月13日。中央社

隨著國際旅遊復甦，新加坡 樟宜機場 旅客量大幅回升，機場趁勢推出新服務，旅客可透過App即時掌握託運行李的行蹤。目前有30多家航空公司參與，華航、長榮及星宇航空都在其中。

綜合星媒報導，樟宜機場自12日起試行這項服務，搭乘特定航空公司的旅客可透過iChangi應用程式，掌握託運行李行 蹤。

目前有30多家航空公司參與，搭乘這些航空公司由樟宜機場離境或轉機的旅客可使用這項追蹤行李的服務。在入境方面，目前只有從第2航廈、第3航廈入境的旅客可使用；預計明年初將擴大開放第一航廈及第4航廈入境旅客使用。

樟宜機場網站資料顯示，參與這項服務的航空公司包括來自台灣的中華航空、長榮航空及星宇航空，另外還有新加坡航空、酷航等。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，樟宜機場是首個推出行李追蹤服務的東南亞機場，根據航空公司提供資訊及樟宜機場行李系統資訊，以更新相關訊息。目前達美航空、大韓航空也都推出類似服務。

由樟宜機場離境的旅客可使用iChangi應用程式掃描行李標籤上的條碼，以便查詢行李行蹤。飛往樟宜機場的旅客則可以在出發地的機場辦理登機手續後，開始追蹤行李，後續也能查詢領取託運行李的地點及時間。

若行李抵達時間因惡劣天氣而延誤，旅客也會收到通知。

樟宜機場集團一名主管表示，這項新服務有助旅客掌握行李行蹤，讓他們更加安心。

報導指出，參與這項行李追蹤服務的航空公司預計將逐步擴增。